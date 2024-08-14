Суд закрыл заседание по делу Блиновской

Заседание по делу Блиновской закрыли от прессы. Адвокат оценивала долг блогера по налогам и штрафам в 1,2 млрд руб.

Елена Блиновская (Фото: moscowcourts / Telegram)

Савеловский суд Москвы начал рассмотрение дела блогера Елены Блиновской в закрытом режиме, передает «РИА Новости». Ей вменяют ч. 2 ст. 198 (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (отмывание денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем).

Согласно ст. 241 УПК, закрытый режим судебного разбирательства допускается:

если оно может привести к разглашению государственной или иной охраняемой законом тайны;

этого требуют интересы обеспечения безопасности участников процесса, их родственников или близких лиц.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее поместили под домашний арест, однако из-за нарушения условий меры пресечения перевели под стражу. Сроки ее пребывания в СИЗО неоднократно продляли, последний раз — до 16 августа.

Следствие считает, что блогер дробила бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и другие), чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предусматривает ежегодный доход не более 150 млн руб. Однако, как отмечали следователи, прибыль Блиновской значительно превышала этот лимит. По данным ФНС, задолженность блогера по налогам и штрафам составила 1,4 млрд руб., чистая налоговая задолженность — 817 млн руб.

Перед судебным заседанием 14 августа адвокат Блиновской Наталия Сальникова оценивала ее задолженность перед государством на сумму около 1,2 млрд руб. По ее словам, порядка 230 млн руб. блогер выплатила. По вменяемым ей статьям предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на три и семь лет соответственно.

В июне 2024 года Блиновская подала заявление о банкротстве.