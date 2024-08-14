Опрос показал, в каких сферах россияне дольше работают в одной компании

Россияне, как правило, чаще всего долго работают в одной компании в сфере образования и науки. Большинство опрошенных не изъявили желания менять место работы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В среднем стаж работы россиянина в одной компании в 2024-м составляет пять с половиной лет, следует из опроса сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

Дольше всего опрошенные работают в одной организации в таких сферах, как образование и наука (7,1 года), бухгалтерия и финансы (6,8 лет), медицина (6,1 года), производство и промышленность (6 лет), традиционная торговля (5 лет), юриспруденция (4,8 года), искусство, развлечения, ИТ и автомобильный бизнес (по 4,7 лет в каждом).

Больше десяти лет в одной компании работают 23% респондентов. 18% выбрали вариант три-четыре года, по 17% — менее года и до трех лет, пять-семь лет работают 14% опрошенных, 7-10 лет — 11%.

Большинство россиян (61%) заявили, что довольны текущим местом работы. 31% отметили, что относятся к работе нейтрально, в ней есть и плюсы, и минусы. 8% указали, что им не нравится их работа.

Менять место работы в ближайший год намерены только 10% респондентов. Чаще других к смене работы готова молодежь: в возрасте 25-34 лет — 13% и 18-24 лет — 12%. Уверены, что не будут скоро менять место работы, 45% опрошенных. Еще 12% респондентов в целом рассматривают возможности для перехода, а 25% ответили, что не против сменить место, но все зависит от обстоятельств.

Самыми популярными критериями, при соблюдении которых сотрудники продолжают работать в одной и той же компании, стали условия труда и комфорт и коллектив и атмосфера (по 38%). Также оказался важен гибкий график работы (35%), надежность компании и стабильность (32%), уровень заработной платы оказался на пятом месте (31%). Самым незначительным фактором является корпоративная культура и ценности — его выбрали только 9% респондентов.

Опрос проводили среди 10 тыс. россиян.

В мае «Авито Работа» выяснил, что 29% продолжат трудиться даже после выхода на пенсию. Только 15% опрошенных ответили, что планируют жить исключительно на свою пенсию. 19% работающих россиян заявили, что частично рассчитывают на свою пенсию в старости, но параллельно планируют использовать и личные накопления.