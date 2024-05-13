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Почти треть работающих россиян продолжат трудиться на пенсии

«Авито Работа»: 29% работающих россиян будут трудиться даже на пенсии

Почти треть работающих россиян — 29% — продолжат трудиться даже после выхода на пенсию, следует из опроса, проведенного сервисом «Авито Работа» (есть в распоряжении у РБК).

Опрос провели среди более 7 тыс. граждан, чтобы узнать, интересуются ли они размером своей будущей пенсии и планируют ли жить на нее в дальнейшем.

Только 15% опрошенных планируют жить исключительно на свою пенсию. Больше всего таких людей оказалось среди работников сельского хозяйства и агропромышленности (23%), производства (18%), а также непосредственно пенсионеров, уже вышедших на пенсию и живущих только на эти выплаты. Они составили 28% от числа тех, кто решил не работать после достижения пенсионного возраста.

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Фото:МВД России

Больше всего тех, кто выразил желание продолжить работать даже после выхода на отдых, среди людей в возрасте от 55 до 64 лет (40%) и от 45 до 54 (34%). О таком же намерении заявили специалисты в сфере консалтинга и профессиональных услуг (40%), административные работники (35%) и представители традиционной торговли (34%).

Лишь 19% работающих россиян частично рассчитывают на свою пенсию в старости, но параллельно планируют использовать и личные накопления. Чаще так планируют поступить молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет — четверть от всех высказавшихся в этой возрастной категории, а также представители IT, интернета и телекома (24%) и работники бухгалтерии и финансов (23%).

Прожиточный минимум для пенсионеров в России с 1 июня 2022 года — 11 970 руб. Но он также зависит от региона, где местные власти устанавливают свои дополнительные начисления. Например, в Москве прожиточный минимум пенсионера составляет 15 410 руб., в Санкт-Петербурге — 12 450 руб.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексировать дважды с 2025 года — с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.

В апреле вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 63% пенсионеров возвращаются на рынок труда после оформления пенсии. По ее словам, для более эффективного использования потенциала этой группы правительству важна система обучения на протяжении «всей трудовой жизни старшего возраста».

Теги
Авито соцопрос Исследование Пенсия
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