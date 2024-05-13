Почти треть работающих россиян продолжат трудиться на пенсии

Почти треть работающих россиян — 29% — продолжат трудиться даже после выхода на пенсию, следует из опроса, проведенного сервисом «Авито Работа» (есть в распоряжении у РБК).

Опрос провели среди более 7 тыс. граждан, чтобы узнать, интересуются ли они размером своей будущей пенсии и планируют ли жить на нее в дальнейшем.

Только 15% опрошенных планируют жить исключительно на свою пенсию. Больше всего таких людей оказалось среди работников сельского хозяйства и агропромышленности (23%), производства (18%), а также непосредственно пенсионеров, уже вышедших на пенсию и живущих только на эти выплаты. Они составили 28% от числа тех, кто решил не работать после достижения пенсионного возраста.

Больше всего тех, кто выразил желание продолжить работать даже после выхода на отдых, среди людей в возрасте от 55 до 64 лет (40%) и от 45 до 54 (34%). О таком же намерении заявили специалисты в сфере консалтинга и профессиональных услуг (40%), административные работники (35%) и представители традиционной торговли (34%).

Лишь 19% работающих россиян частично рассчитывают на свою пенсию в старости, но параллельно планируют использовать и личные накопления. Чаще так планируют поступить молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет — четверть от всех высказавшихся в этой возрастной категории, а также представители IT, интернета и телекома (24%) и работники бухгалтерии и финансов (23%).

Прожиточный минимум для пенсионеров в России с 1 июня 2022 года — 11 970 руб. Но он также зависит от региона, где местные власти устанавливают свои дополнительные начисления. Например, в Москве прожиточный минимум пенсионера составляет 15 410 руб., в Санкт-Петербурге — 12 450 руб.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексировать дважды с 2025 года — с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.

В апреле вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 63% пенсионеров возвращаются на рынок труда после оформления пенсии. По ее словам, для более эффективного использования потенциала этой группы правительству важна система обучения на протяжении «всей трудовой жизни старшего возраста».