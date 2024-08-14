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Общество ,  
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50% компаний оказались не готовы отпускать сотрудников болеть без справки

Опрос: 50% компаний оказались не готовы отпускать сотрудников болеть без справки

Почти половина из более чем полутора тысяч опрошенных руководителей и владельцев малого, среднего и крупного бизнеса не готовы отпускать работников болеть без справки от врача. Это следует из исследования центра «Зарплаты.ру» и группы «Ренессанс Страхование» (есть у РБК).

Большинство работодателей стараются контролировать процесс ухода сотрудников на больничный и требуют от них оформления справки даже в случае, если человек просит отпроситься менее чем на неделю: 47% всегда требуют справку, а 14% — часто. Почти половина опрошенных (44%) категорически не готовы отпускать сотрудников болеть без оформления больничного.

При этом исследователи отметили, что работники 57% опрошенных компаний, по признанию руководителей, вынуждены работать даже после выхода на больничный. Большинство работодателей сталкивается с тем, что болеющего сотрудника сложно или вовсе невозможно заменить. 

Опрос проводился в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1680 руководителей в возрасте 25-55 лет из крупных городов России (с населением свыше 1 млн человек).

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Общество
Фото:Christin Klose / ТАСС

В то же время, отмечают исследователи, работодатели стали активнее заботиться о здоровье сотрудников. В том числе они интересуются инструментами добровольного медицинского страхования (ДМС), которые позволяют избежать потерь рабочего времени по болезни, в частности, проверками здоровья, которые позволяют выявить заболевания заранее, своевременно оказать помощь, предотвратить осложнения.

«ДМС <...> становится еще более востребованным во время дефицита кадров. Борьба за персонал привела к тому, что число застрахованных по добровольному медицинскому страхованию выросло на конец I квартала этого года до 30,4 млн человек <...> с 26,6 млн годом ранее», — сказала управляющий директор по ДМС в «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

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соцопрос страхование Ренессанс страхование Зарплата.ру
ООО "ЗАРПЛАТА.РУ" АО "РЕНЕССАНС"
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