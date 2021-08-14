В Северной Осетии сообщили о просьбах главврача по кислороду в больнице
Задержанный главврач больницы во Владикавказе, в которой из-за неисправности оборудования для подачи медицинского кислорода погибли девять пациентов, оповещал о проблемах медучреждения, в частности о необходимости построить вторую линию подачи кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
По данным ведомства, ранее в Сети появились письма, которые главврач Владимир Плиев направил в Минздрав Северной Осетии.
«Действительно, данные документы поступали в Минздрав. <...> Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства», — говорится в сообщении Минздрава.
В частности, одно из обращений Плиева поступило в ведомство в начале июля. В запросе говорилось о необходимости выделить 800 тыс. руб. на строительство второй кислородной линии. По данным пресс-службы Минздрава, эти деньги были выделены.