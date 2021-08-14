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В Северной Осетии сообщили о просьбах главврача по кислороду в больнице

Главврач больницы во Владикавказе, где в результате аварии в медучреждении погибли девять пациентов на ИВЛ, просил выделить 800 тыс. руб. на строительство второй кислородной линии, сообщил региональный Минздрав
Работники больницы заправляют баллоны с кислородом от автомобильной кислородно-зарядной станции АКЗС-75М на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
Работники больницы заправляют баллоны с кислородом от автомобильной кислородно-зарядной станции АКЗС-75М на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе (Фото: Ольга Смольская / РИА Новости)

Задержанный главврач больницы во Владикавказе, в которой из-за неисправности оборудования для подачи медицинского кислорода погибли девять пациентов, оповещал о проблемах медучреждения, в частности о необходимости построить вторую линию подачи кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, ранее в Сети появились письма, которые главврач Владимир Плиев направил в Минздрав Северной Осетии.

«Действительно, данные документы поступали в Минздрав. <...> Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства», — говорится в сообщении Минздрава.

В частности, одно из обращений Плиева поступило в ведомство в начале июля. В запросе говорилось о необходимости выделить 800 тыс. руб. на строительство второй кислородной линии. По данным пресс-службы Минздрава, эти деньги были выделены.

Власти Осетии ответили на сообщения о гибели 35 пациентов COVID-госпиталя
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

9 августа в больнице во Владикавказе в результате прорыва кислородной трубы погибли девять пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В региональном Минздраве уточнили, что пациенты находились в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно еще о двух смертях. Связаны ли эти смерти с аварией, установит следствие.

По словам и.о. министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, к аварии привел системный сбой. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о халатности должностных лиц.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По словам источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, в качестве подозреваемых по делу «обозначены около 20 человек».

Плиев в рамках расследования был задержан. Он руководил Республиканской клинической больницей скорой медицинской помощи во Владикавказе с марта. До этого около десяти лет работал главврачом Нахабинской городской больницы в Подмосковье.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Северная Осетия ИВЛ кислород коронавирус
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