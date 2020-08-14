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Полиция завела уголовное дело о хищении активов «ВСМПО-Ависма»

Кто именно стал фигурантом дела, в МВД не уточнили. В начале августа стало известно, что дело возбудили в отношении бывшего главы «ВСМПО-Ависмы» Михаила Воеводина
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Сотрудники корпорации ВСМПО-АВИСМА в цехе механической обработки штамповок, производящем сложноконтурные шассийные и конструкционные детали авиационного назначения
Сотрудники корпорации ВСМПО-АВИСМА в цехе механической обработки штамповок, производящем сложноконтурные шассийные и конструкционные детали авиационного назначения (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Полиция возбудила уголовное дело по фактам хищения активов корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом «Интерфаксу» сообщил замначальника ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Максим Чаплыгин.

Дело было возбуждено 31 июля по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кто именно является фигурантом, в полиции не уточнили.

«ВСМПО-Ависма» — поставщик титановых компонентов для Boeing и Airbus. Совет директоров предприятия возглавляет глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Основным бенефициаром компании является заместитель председателя совета директоров Михаил Шелков, он контролирует 65,27% акций «ВСМПО-Ависмы». Госкорпорации «Ростех» принадлежит 25% плюс одна акция.

Против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы» возбудили уголовное дело
Общество
Михаил Воеводин

3 августа в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что уголовное дело завели в отношении бывшего руководителя «ВСМПО-Ависмы» Михаила Воеводина. По данным Telegram-канала «Давыдов.Индекс», акционеры корпорации провели расследование, по итогам которого выяснилось, что Воеводин имеет отношение к хищению средств компании, выявленному в мае 2020 года. В «ВСМПО-Ависма» эти данные не комментировали.

Воеводин руководил компанией с 2009 года, свою должность он покинул в начале мая текущего года. В пресс-службе «ВСМПО-Ависмы» сообщили, что он принял это решение, чтобы «сосредоточиться на личных проектах». Исполняющим обязанности гендиректора назначили его заместителя по развитию бизнеса Максима Кузюка.

В апреле на фоне пандемии коронавируса и сокращения авиаперевозок компании пришлось пересмотреть производственные программы. В частности, «ВСМПО-Ависма» сократила объемы производства товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тыс. до 26,5 тыс. т, а производство губчатого титана — с 44 тыс. до 35 тыс. т. Кроме того, компания снизила непроизводственные расходы, временно закрыла часть производственных участков и предложила сотрудникам работать по графику укороченной рабочей недели.

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В середине июня Кузюк заявил, что производство на предприятии может полностью остановиться в сентябре, если компания не получит новые заказы. Позднее представители «Ростеха» опровергли его заявление. В июле в «ВСМПО-Ависма» вновь сменился руководитель, им стал бывший вице-президент Evraz Сергей Степанов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ВСМПО-Ависма, уголовное дело, хищения
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