Полиция завела уголовное дело о хищении активов «ВСМПО-Ависма»

Кто именно стал фигурантом дела, в МВД не уточнили. В начале августа стало известно, что дело возбудили в отношении бывшего главы «ВСМПО-Ависмы» Михаила Воеводина

Сотрудники корпорации ВСМПО-АВИСМА в цехе механической обработки штамповок, производящем сложноконтурные шассийные и конструкционные детали авиационного назначения (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Полиция возбудила уголовное дело по фактам хищения активов корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом «Интерфаксу» сообщил замначальника ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Максим Чаплыгин.

Дело было возбуждено 31 июля по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кто именно является фигурантом, в полиции не уточнили.

«ВСМПО-Ависма» — поставщик титановых компонентов для Boeing и Airbus. Совет директоров предприятия возглавляет глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Основным бенефициаром компании является заместитель председателя совета директоров Михаил Шелков, он контролирует 65,27% акций «ВСМПО-Ависмы». Госкорпорации «Ростех» принадлежит 25% плюс одна акция.

3 августа в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что уголовное дело завели в отношении бывшего руководителя «ВСМПО-Ависмы» Михаила Воеводина. По данным Telegram-канала «Давыдов.Индекс», акционеры корпорации провели расследование, по итогам которого выяснилось, что Воеводин имеет отношение к хищению средств компании, выявленному в мае 2020 года. В «ВСМПО-Ависма» эти данные не комментировали.