Сотрудники минского метро присоединились к протестам

Сотрудники метрополитена вышли на мирную акцию с лозунгом «Следующая станция — «Новый президент». Они потребовали честных выборов и остановить насилие против протестующих. Движение поездов метро не прерывалось

Сотрудники Минского метрополитена на акции протеста (Фото: Майя Кохно / TUT.BY)

Сотрудники Минского метрополитена присоединились к акции протеста в связи с ситуацией в Белоруссии, сообщил РБК пресс-секретарь предприятия Андрей Дроб.

«Это была молодежь, люди посчитали это нужным, в любой стране это происходит», — заявил он.

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По словам Дроба, люди вышли на акцию в обеденный перерыв, на работу метрополитена это не повлияло. «Не выдвигалось никаких требований в отношении администрации, никаких предпосылок к тому, что метрополитен будет работать по-другому», — рассказал он. К участникам акции выходили сотрудники администрации, которые спокойно с ними общались, добавил пресс-секретарь.

Как сообщает Tut.by, на площади Независимости, где находится здание управления подземки, собрались около 150 человек — технические работники, электромонтеры, обслуживающий персонал, который обеспечивает работу подземки.