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Выборы в Белоруссии ,  
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Сотрудники минского метро присоединились к протестам

Сотрудники метрополитена вышли на мирную акцию с лозунгом «Следующая станция — «Новый президент». Они потребовали честных выборов и остановить насилие против протестующих. Движение поездов метро не прерывалось
Сотрудники Минского метрополитена на акции протеста  
Сотрудники Минского метрополитена на акции протеста   (Фото: Майя Кохно / TUT.BY)

Сотрудники Минского метрополитена присоединились к акции протеста в связи с ситуацией в Белоруссии, сообщил РБК пресс-секретарь предприятия Андрей Дроб.

«Это была молодежь, люди посчитали это нужным, в любой стране это происходит», — заявил он.

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По словам Дроба, люди вышли на акцию в обеденный перерыв, на работу метрополитена это не повлияло. «Не выдвигалось никаких требований в отношении администрации, никаких предпосылок к тому, что метрополитен будет работать по-другому», — рассказал он. К участникам акции выходили сотрудники администрации, которые спокойно с ними общались, добавил пресс-секретарь.

Как сообщает Tut.by, на площади Независимости, где находится здание управления подземки, собрались около 150 человек — технические работники, электромонтеры, обслуживающий персонал, который обеспечивает работу подземки.

Забастовки в Белоруссии. Что важно знать
Политика
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Собравшиеся стояли с листовками «Мы за честный подсчет голосов» и «Следующая станция — «Новый президент», они требовали провести честные выборы и остановить насилие. На фотографиях, которые опубликовал Telegram-канал Tut.by, видно, что работники метро также держали плакаты с призывом соблюдать права человека и освободить задержанных во время акций протеста.

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В Telegram-канале NEXTA Live сообщается, что забастовка сотрудников метрополитена началась в 12:30 (время совпадает с московским). Как пишет Tut.by, около 13:00 к участникам подошли руководители из профсоюза и отдела кадров с просьбой разойтись, те в ответ стали просить оформить обращение к властям.

Митинги на предприятиях в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Участники акции сообщили также, что метро работает в штатном режиме.

Протесты в Белоруссии начались после завершения президентских выборов 9 августа и объявления предварительных результатов (они не сильно отличаются от окончательных результатов, обнародованных 14 августа: по подсчетам ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с более чем 80% голосов). Акции быстро переросли в столкновения с силовиками в Минске и других городах. Многие участники протестов сообщали о жестких задержаниях и избиениях. ОМОН применял спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Фабрики, заводы и рынки присоединились к забастовкам в Белоруссии
Политика
Забастовка работников Минского тракторного завода

Забастовки, митинги на предприятиях и собрания рабочих проходят в Белоруссии с 13 августа. В них приняли участие в том числе работники автомобильных заводов БелАЗ и МАЗ, Минского электротехнического завода и Белорусской АЭС. На митингах рабочие скандировали «Уходи!» и «Позор!», требовали прекратить насилие по отношению к гражданам и провести честные и свободные выборы. К акциям присоединились более десяти предприятий, среди которых Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова и Белорусская АЭС. Из-за протестов временно прекратили работать несколько цехов Минского тракторного завода (МТЗ).

Лукашенко предупредил, что забастовки могут привести к остановке производства в стране, чем воспользуются конкуренты.

Авторы: Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Теги: Минск, метрополитен, забастовка
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