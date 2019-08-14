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Путин и строители «Тавриды» разошлись в данных о длине трассы
Разговор президента со строителями трассы зашел во время его рабочей поездки в Крым. На сегодняшний день «Таврида» готова на 74%, отчитались строители
Участок трассы «Таврида» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Крымская трасса «Таврида» будет полностью открыта для движения автотранспорта в сентябре 2020 года. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявили строители трассы — гендиректор «ВАД» Валерий Абрамов и его заместитель Виктор Перевалов. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«Хочу вас заверить, что в декабре следующего года трасса «Таврида» будет сдана в эксплуатацию на полное развитие в комплексе», — заявил Путину Абрамов.

В начале встречи Путин и руководители строительства разошлись в данных о длине трассы. Владимир Путин попросил их напомнить длину дороги: «Сколько она всего? 282 километра?». В ответ Абрамов уточнил, что по его данным длина трассы 250 км. «250 — это по Крыму. Еще по Севастополю. Всего 282,2», — заметил Путин.

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Абрамов вновь с ним не согласился: «Если считать с подходами, то 258». Путин признал, что его собеседнику «виднее», и пояснил, что длина 282 км указана у него в документах. Позднее в разговоре заместитель Абрамова упоминал длину трассы в 237 км по Крыму и 14,7 км в Севастополе.

Перевалов также сообщил, что открыть движение по трассе планируется в сентябре 2020 года.

«ВАД» является основным подрядчиком строительства трассы в Крым «Таврида», автомобильной дороги через Керченский мост и подъездных путей к нему. В 2018 году компания была внесена в санкционный список ЕС. Полная стоимость трассы «Тарвида» оценивается в 166 млрд руб., говорил замминистра экономического развития Сергей Назаров.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, «Таврида», строители
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