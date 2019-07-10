В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека

В Крыму недалеко от Феодосии на трассе «Таврида» произошло ДТП с грузовиком, в результате чего погибли три человека, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное МВД.

По данным полиции, столкновение автомобиля Hyundai и грузовика произошло 10 июля приблизительно в 2:00 мск. По предварительным данным, легковая машина, двигаясь в сторону Керчи из Белогорска, выехала на встречную полосу и столкнулась с движущимся навстречу транспортным средством.

«Водитель легкового автомобиля и два пассажира смертельно травмированы, также один несовершеннолетний пассажир получил травмы и госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.

В ГУ МЧС по Крыму информация о ДТП поступила в 6:24. В ликвидации последствий аварии задействовали 16 человек и четыре единицы техники. «Движение автомобильного транспорта не затруднено», — добавили в управлении.