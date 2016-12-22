В Крыму из-за обнаружения пещеры остановили стройку трассы «Таврида»

В Крыму при строительстве федеральной трассы «Таврида» была обнаружена карстовая пещера, работы приостановлены из-за угрозы провала дорожного полотна. Об этом написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, найденная пещера — «самая большая в предгорном Крыму». Ее исследуют ​спелеологи Российского географического общества. «Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, потому что, по мнению специалистов, может существовать угроза провала дорожного полотна», — написал он.

Решение о том, как продолжать строительство, будут приняты на основе результатов исследования специалистов.

Как сообщает «РИА Новости», пещера обнаружена у поселка Зуя Белогорского района Крыма, палеонтологи уже обнаружили в ней фрагменты останков древних животных возрастом в 75–100 тыс. лет. Как сообщает «Крыминформ», вход в пещеру представляет собой вертикальный колодец глубиной 14 м, а протяженность пещеры составляет более километра.

Трасса «Таврида» — четырехполосная модернизированная автодорога Симферополь — Керчь, которую продлят до Севастополя. Ее длина составит более 250 км. В конце года планируется открыть движение по двум полосам между Керчью и Симферополем. Полностью в строй дорога должна войти в декабре 2020 года. Как сообщает «Крыминформ», к 11 июля 2018 года трасса «Таврида» готова на 34%.