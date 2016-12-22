В Крыму из-за обнаружения пещеры остановили стройку трассы «Таврида»

В Крыму при строительстве федеральной трассы «Таврида» была обнаружена карстовая пещера, работы приостановлены из-за угрозы провала дорожного полотна. Об этом написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, найденная пещера — «самая большая в предгорном Крыму». Ее исследуют спелеологи Российского географического общества. «Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, потому что, по мнению специалистов, может существовать угроза провала дорожного полотна», — написал он.
Решение о том, как продолжать строительство, будут приняты на основе результатов исследования специалистов.
Как сообщает «РИА Новости», пещера обнаружена у поселка Зуя Белогорского района Крыма, палеонтологи уже обнаружили в ней фрагменты останков древних животных возрастом в 75–100 тыс. лет. Как сообщает «Крыминформ», вход в пещеру представляет собой вертикальный колодец глубиной 14 м, а протяженность пещеры составляет более километра.
Трасса «Таврида» — четырехполосная модернизированная автодорога Симферополь — Керчь, которую продлят до Севастополя. Ее длина составит более 250 км. В конце года планируется открыть движение по двум полосам между Керчью и Симферополем. Полностью в строй дорога должна войти в декабре 2020 года. Как сообщает «Крыминформ», к 11 июля 2018 года трасса «Таврида» готова на 34%.