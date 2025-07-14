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Путин назвал неактуальными слова из песни про «10 девчонок на 9 ребят»

Путин назвал неактуальными слова из песни про десять девчонок на девять ребят

Президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам вспомнил строки из советской песни — про десять девчонок, которые «стоят в сторонке», и девять ребят. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

В совещании, помимо президента, приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтруда Антон Котяков и зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Глава государства обратил внимание, что «статистика» в пользу девчонок со временем потеряла актуальность. Так он прокомментировал доклад Голиковой.

«Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», — сказал Путин.

Голикова подтвердила предположение главы государства, заявив, что в прошлом году в России родилось больше мальчиков — 51,5%.

Президент имел в виду популярную в СССР песню «Стоят девчонки, стоят в сторонке» композитора Александра Колкера на слова поэта Кима Рыжова. Первая исполнительница — Мария Пахоменко, однако в дальнейшем эту песню пели и другие исполнители, в том числе Майя Кристалинская, Лариса Долина и ВИА «Поющие гитары». У песни был такой припев:

Пришли девчонки, стоят в сторонке,
Платочки в руках теребят,
Потому что на десять девчонок
По статистике девять ребят.

Ранее Голикова заявила о необходимости модернизировать семейную ипотеку.
По мнению вице-премьера, тех квадратных метров, которые семьи приобретают в ипотеку, в том числе за счет маткапитала, недостаточно для нормальной жизни.

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Татьяна Голикова
политик, вице-премьер России
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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