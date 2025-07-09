Голикова заявила о необходимости модернизировать семейную ипотеку

По мнению вице-премьера, тех квадратных метров, которые семьи приобретают в ипотеку, в том числе за счет материнского капитала, недостаточно для нормальных условий жизни

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Площадь жилья, которое молодые семьи приобретают в ипотеку или с помощью материнского капитала, недостаточна, чтобы задуматься о рождении следующих детей, поэтому правительство планирует модернизировать семейную ипотеку, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании партии ЛДПР. Ее слова передает ТАСС.

«Конечно, мы думаем с Минстроем и с Министерством финансов о том, что можно было бы сделать с точки зрения модернизации той семейной ипотеки, которая сегодня применяется в России, потому что уровень закредитованности молодых семей сегодня достаточно высокий», — сказала Голикова.

Она отметила, что приобретаемое сегодня по ипотеке жилье не позволяет молодым семьям задуматься о новых детях.

«Сегодня то жилье, которое приобретается по ипотеке, оно в принципе не дает возможности семье задуматься о последующих детях. Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать», — пояснила вице-премьер.

По данным «Дом.РФ», в первой половине 2025 года на долю семейной ипотеки пришлось 88% всех выданных кредитов с господдержкой — 187 тыс. штук на 1 трлн руб., что на 11% ниже по количеству и на 8% по объему, чем в первом полугодии 2024 года. Всего по итогам первого полугодия выдано 340 тыс. кредитов на 1,5 трлн руб., что на 55% меньше по количеству и на 47% по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Минфине сообщили, что власти не собираются ужесточать требования к льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Там также напомнили, что в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ увеличили с 1,3 трлн до 2 трлн руб.

Семейная ипотека с выплатами 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Весной 2024 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что действие льготной госпрограммы продлили до 2030 года. В декабре Минфин изменил механизм предоставления субсидии банкам по программе семейной ипотеки. Согласно новым правилам, общая сумма лимита кредитным организациям увеличена с 6,26 трлн до 8,65 трлн руб., чтобы избежать приостановок действия программы.