«Каменская», «Подземелье ведьм» и другие работы режиссера Мороза. Видео

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Умерший на 69-м году жизни режиссер Юрий Мороз снял более 15 фильмов. Среди них три сезона сериала «Каменская», фильмы «Подземелье ведьм», «Черный квадрат» и «Пелагия и белый бульдог». В 2020 году Юрий Мороз выступил в качестве режиссера третьего сезона сериала «Содержанки», в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

Мороз не только снимал фильмы, но и играл в кино — дважды появлялся в эпизодах в «Каменской», сыграл почтальона в «Мэри Поппинс, до свидания!», но больше всего запомнился по роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка».

Картина Мороза «Подземелье ведьм» стала первым появлением в кино для актера Дмитрия Певцова. Последний рассказал РБК, что режиссер был удивительным, мягким, интеллигентным человеком. «Индивидуально талантливый, какой-то светлый. И, собственно говоря, семья у него очень талантливая, дочь [Дарья Мороз] в него пошла. Хотя мы в последние годы не общались, но всегда о Юре вспоминали с каким-то добром, теплом. Он такой светлый, талантливый художник», — сказал Певцов.

Актриса Александра Ребенок, работавшая с Морозом в том числе на съемочной площадке сериала «Содержанки», сказала РБК, что тот был не только большим профессионалом, который прожил очень насыщенную творческую жизнь, но и большим открытым человеком.

«Мало кто пускает в свой мир, особенно в нашей профессии, связанной с людьми. Ну и мало кто открывает. И вдруг он оказался очень открытым, добрым человеком с большим сердцем. И вот это сочетание большого таланта, умений продюсировать это же стратегия расчета и при этом такого большого сердца — сочетание очень-очень редкое», — отметила артистка.