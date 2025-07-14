Коллеги назвали Александра Митту титаном с неукротимой энергией

Александр Митта (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Режиссер Александр Митта был титаном и мощной творческой личностью, полной противоречий и неукротимой энергии, заявил РБК кинокритик, режиссер Александр Шпагин. Он рассказал, что очень хорошо знал Митту и они были приятелями.

«Российский кинематограф понес невосполнимую утрату — ушел из жизни Александр Наумович, человек-эпоха, оставивший ярчайший след в истории нашего кино. Его вклад трудно переоценить», — сказал Шпагин.

Он назвал Митту «проницательным критиком» и «смелым концептуалистом», который был «беспощаден как к себе, так и к окружающим, всегда стремясь к высшему качеству и художественной правде».

«Александр Наумович оставил после себя богатое наследие, которое будет вдохновлять и наставлять грядущие поколения кинематографистов», — подчеркнул Шпагин.

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Актриса театра и кино Ольга Будина, которая работала вместе с Миттой на съемках телесериала «Граница. Таежный роман», также назвала смерть режиссера большой утратой.

«Это не просто режиссер, фильмы которого составляли и составляют сокровищницу советского и российского кино. Мы выросли на его фильмах. И то, что многим из нас, актеров, выпало счастье работать с ним, это, конечно, большая творческая жизненная удача», — сказала Будина.

По ее мнению, Митта был «человеком-экспериментатором», «человеком-новатором», который знал свою профессию досконально.

«Всегда на съемочной площадке каждый кадр он рисовал. И мы это видели <...> я верю, что его фильмы будут жить с нами и дальше и что наши дети и внуки будут также любить его кино», — заявила актриса.

Кинорежиссер и сценарист Дмитрий Астрахан отметил, что Митта оставил после себя книги по профессии, которые будут читать и изучать будущие кинорежиссеры, уточнил Астрахан.

«Он оставил массу учеников, которые его любили, ценили его», — сказал сценарист.

Астрахан вспомнил, как Митта в свое время заставил его прийти на пробы фильма «Спасибо, что живой», после которого началась его другая, «еще одна актерская жизнь».

«И я такой не один. Он снимал массу артистов. Он умел находить их, он умел их видеть», — отметил Астрахан.

Заслуженный артист России Алексей Огурцов рассказал РБК, что лично познакомился с Миттой на фестивале «Милицейская волна» в начале 2000-х годов.

Тогда, будучи сотрудником регионального управления по борьбе с организованной преступностью, я отвечал за безопасность на мероприятии. Разговор зашел о кино, и я поделился своим желанием сниматься. Режиссер с присущей ему прямотой оценил мою фактуру. Именно Александр Наумович дал мне путевку в мир кино, убедив, что не обязательно иметь актерское образование, чтобы добиться успеха. Эта встреча стала поворотным моментом в моей жизни», — рассказал он.

«Он был человеком с большой буквы, всегда готовым помочь, подсказать, поддержать. Его отличали приветливость, ум, грамотность и необыкновенная деликатность. У него было множество друзей и, кажется, совсем не было врагов», — добавил артист.

О смерти режиссера в понедельник, 14 июля, сообщил его сын Евгений Митта. Митте было 92 года. В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил РБК, что режиссера госпитализировали.

Александр Митта родился 28 марта 1933 в Москве. Он стал известен после фильма «Звонят, откройте дверь» (1966), получившего главный приз в Венеции. Среди его работ — «Экипаж», «Сказка странствий», «Граница. Таежный роман» и «Шагал — Малевич» (2013). Он также снимался как актер у Марлена Хуциева — «Мне двадцать лет» («Застава Ильича») и «Июльский дождь».

Митта — лауреат премий «Ника» и государственных наград. В 2008 и 2024 годах он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством».