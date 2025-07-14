Коллеги назвали Александра Митту титаном с неукротимой энергией
Режиссер Александр Митта был титаном и мощной творческой личностью, полной противоречий и неукротимой энергии, заявил РБК кинокритик, режиссер Александр Шпагин. Он рассказал, что очень хорошо знал Митту и они были приятелями.
«Российский кинематограф понес невосполнимую утрату — ушел из жизни Александр Наумович, человек-эпоха, оставивший ярчайший след в истории нашего кино. Его вклад трудно переоценить», — сказал Шпагин.
Он назвал Митту «проницательным критиком» и «смелым концептуалистом», который был «беспощаден как к себе, так и к окружающим, всегда стремясь к высшему качеству и художественной правде».
«Александр Наумович оставил после себя богатое наследие, которое будет вдохновлять и наставлять грядущие поколения кинематографистов», — подчеркнул Шпагин.
Актриса театра и кино Ольга Будина, которая работала вместе с Миттой на съемках телесериала «Граница. Таежный роман», также назвала смерть режиссера большой утратой.
«Это не просто режиссер, фильмы которого составляли и составляют сокровищницу советского и российского кино. Мы выросли на его фильмах. И то, что многим из нас, актеров, выпало счастье работать с ним, это, конечно, большая творческая жизненная удача», — сказала Будина.
По ее мнению, Митта был «человеком-экспериментатором», «человеком-новатором», который знал свою профессию досконально.
«Всегда на съемочной площадке каждый кадр он рисовал. И мы это видели <...> я верю, что его фильмы будут жить с нами и дальше и что наши дети и внуки будут также любить его кино», — заявила актриса.
Кинорежиссер и сценарист Дмитрий Астрахан отметил, что Митта оставил после себя книги по профессии, которые будут читать и изучать будущие кинорежиссеры, уточнил Астрахан.
«Он оставил массу учеников, которые его любили, ценили его», — сказал сценарист.
Астрахан вспомнил, как Митта в свое время заставил его прийти на пробы фильма «Спасибо, что живой», после которого началась его другая, «еще одна актерская жизнь».
«И я такой не один. Он снимал массу артистов. Он умел находить их, он умел их видеть», — отметил Астрахан.
Заслуженный артист России Алексей Огурцов рассказал РБК, что лично познакомился с Миттой на фестивале «Милицейская волна» в начале 2000-х годов.
Тогда, будучи сотрудником регионального управления по борьбе с организованной преступностью, я отвечал за безопасность на мероприятии. Разговор зашел о кино, и я поделился своим желанием сниматься. Режиссер с присущей ему прямотой оценил мою фактуру. Именно Александр Наумович дал мне путевку в мир кино, убедив, что не обязательно иметь актерское образование, чтобы добиться успеха. Эта встреча стала поворотным моментом в моей жизни», — рассказал он.
«Он был человеком с большой буквы, всегда готовым помочь, подсказать, поддержать. Его отличали приветливость, ум, грамотность и необыкновенная деликатность. У него было множество друзей и, кажется, совсем не было врагов», — добавил артист.
О смерти режиссера в понедельник, 14 июля, сообщил его сын Евгений Митта. Митте было 92 года. В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил РБК, что режиссера госпитализировали.
Александр Митта родился 28 марта 1933 в Москве. Он стал известен после фильма «Звонят, откройте дверь» (1966), получившего главный приз в Венеции. Среди его работ — «Экипаж», «Сказка странствий», «Граница. Таежный роман» и «Шагал — Малевич» (2013). Он также снимался как актер у Марлена Хуциева — «Мне двадцать лет» («Застава Ильича») и «Июльский дождь».
Митта — лауреат премий «Ника» и государственных наград. В 2008 и 2024 годах он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством».
Читайте РБК в Telegram.
Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS
Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций
Умер режиссер Александр Митта
Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину
Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление
Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России
В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны
Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей
Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов