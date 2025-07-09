Умер написавший музыку к мультфильмам «Казаки» композитор Игорь Поклад

Игорь Поклад (Фото: svitlana.poklad.2025 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В возрасте 83 лет умер советский и украинский композитор Игорь Поклад, автор музыки к мультфильмам «Казаки». Об этом на своей странице в соцсети Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщила жена композитора Светлана Поклад.

«Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу», — написала она.

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке (Фрунзе) в семье военного. Окончил музыкальное училище им. Глиэра и Киевскую государственную консерваторию.

Широкую известность получил как автор песен, сотрудничал с ведущими поэтами и исполнителями, включая Магомаева, Кобзона и Гуляева. В 1966 году создал вокально-инструментальный ансамбль «Мрия». С 1970-х начал работать в театре и кино. Его музыка звучит более чем в 40 фильмах и мультфильмах, включая серию о казаках и «Энеиду».

Автор более 30 мюзиклов и оперетт. Лауреат Шевченковской премии, народный артист Украины. В 2021 году ему присвоили звание Героя Украины.