Умер режиссер Юрий Мороз

Мороз скончался на 69-м году. Он снял первые сезоны телесериала «Каменская», сериалы «Угрюм-река» и «Пелагия и белый бульдог», сыграл в «Принцессе цирка», «Мэрри Поппинс, до свидания!» и «Тайне черных дроздов»

Юрий Мороз (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На 69-м году умер российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Юрий Мороз, сообщает телеканал «Россия-Культура» со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна.

Как рассказал «РИА Новости» ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, режиссер умер ночью. По его словам, он болел.

Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне, окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Мороз также снялся в детективах «Тайна черных дроздов» и «Визит к минотавру», сыграл почтальона в «Мэрри Поппинс, до свидания!».

В качестве режиссера Мороз снял первые четыре сезона телесериала «Каменская» и сериал «Угрюм-река». В 2009 году он экранизировал роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

В апреле 2023 года на экраны вышла драма «Лунатики», режиссером и автором сценария которой выступил Мороз. Среди его работ также — телефильм «Пелагия и белый бульдог», третий сезон сериала «Содержанки» (там снималась в том числе его дочь Дарья Мороз).

Мороз получил награду за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Валахии (Румыния) «за «Лунатиков».