Умер режиссер Юрий Мороз
На 69-м году умер российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Юрий Мороз, сообщает телеканал «Россия-Культура» со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна.
Как рассказал «РИА Новости» ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, режиссер умер ночью. По его словам, он болел.
Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне, окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Мороз также снялся в детективах «Тайна черных дроздов» и «Визит к минотавру», сыграл почтальона в «Мэрри Поппинс, до свидания!».
В качестве режиссера Мороз снял первые четыре сезона телесериала «Каменская» и сериал «Угрюм-река». В 2009 году он экранизировал роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
В апреле 2023 года на экраны вышла драма «Лунатики», режиссером и автором сценария которой выступил Мороз. Среди его работ также — телефильм «Пелагия и белый бульдог», третий сезон сериала «Содержанки» (там снималась в том числе его дочь Дарья Мороз).
Мороз получил награду за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Валахии (Румыния) «за «Лунатиков».
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