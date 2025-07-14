 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер режиссер Юрий Мороз

Режиссер «Каменской» Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет
Мороз скончался на 69-м году. Он снял первые сезоны телесериала «Каменская», сериалы «Угрюм-река» и «Пелагия и белый бульдог», сыграл в «Принцессе цирка», «Мэрри Поппинс, до свидания!» и «Тайне черных дроздов»
Юрий Мороз
Юрий Мороз (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На 69-м году умер российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Юрий Мороз, сообщает телеканал «Россия-Культура» со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна.

Как рассказал «РИА Новости» ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, режиссер умер ночью. По его словам, он болел.

Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне, окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Мороз также снялся в детективах «Тайна черных дроздов» и «Визит к минотавру», сыграл почтальона в «Мэрри Поппинс, до свидания!».

Умер режиссер Александр Митта
Общество
Александр Митта

В качестве режиссера Мороз снял первые четыре сезона телесериала «Каменская» и сериал «Угрюм-река». В 2009 году он экранизировал роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

В апреле 2023 года на экраны вышла драма «Лунатики», режиссером и автором сценария которой выступил Мороз. Среди его работ также — телефильм «Пелагия и белый бульдог», третий сезон сериала «Содержанки» (там снималась в том числе его дочь Дарья Мороз).

Мороз получил награду за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Валахии (Румыния) «за «Лунатиков».

Читайте РБК в Telegram.

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
режиссер актер Москва кино Дарья Мороз
Материалы по теме
Умер сыгравший в «Мухтаре» актер Андрей Бордухаев
Общество
Умер актер из сериала «Каменская» Алексей Новицкий
Общество
Умер актер из сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» Питер Генри Шредер
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
В Англии за £3,6 млн выставили на продажу дом, где жил Редьярд Киплинг Недвижимость, 12:54
«Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и другие фильмы режиссера Митты. Видео Общество, 12:52
Суд в Петербурге начал административное дело против группы «Порнофильмы» Общество, 12:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Jaguar Land Rover отзовет 21 тыс. автомобилей. Причина и подробности Авто, 12:20
Как бизнес и колледжи формируют кадровый резерв страны Национальные проекты, 12:17
В Елабуге отменили массовые мероприятия из-за угрозы атак БПЛА Политика, 12:16
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Минобороны сообщило о занятии сел Малиновка и Маяк Политика, 12:12
На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8 Общество, 12:10
Суд в Москве арестовал заочно приговоренного к пожизненному зенитчика ВСУ Политика, 12:09
Нереализованная прибыль Strategy от биткоинов превысила $30 млрд Крипто, 12:05
В Госдуме предложили не пускать в Россию мигрантов с гепатитом и ВИЧ Политика, 12:03
Компания «Капитал Life» вышла на рынок долевого страхования жизни РБК Компании, 12:00
Против блогера Subo завели дело об уклонении от уплаты налогов Общество, 11:54