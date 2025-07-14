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«Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и другие фильмы режиссера Митты. Видео

«Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и другие фильмы режиссера Митты. Видео
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Скончавшийся в возрасте 92 лет режиссер Александр Митта за свою карьеру снял почти два десятка фильмов, среди них «Друг мой, Колька!», «Застава Ильича», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Граница. Таежный роман» и другие.

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«Александр Наумович не просто великий режиссер советского кино. Это человек-экспериментатор, это человек-новатор, это человек, который знал свою профессию досконально. Он режиссер, он сценарист, он поэт, он художник», — отметила в разговоре с РБК актриса Ольга Будина (играла в сериале Митты «Граница. Таежный роман»).

Митта оставил после себя книги, которые будут читать и изучать, массу учеников, которые любили и ценили его, сказал РБК актер Дмитрий Астрахан. «Это один из тех, кто по сути мою всю актерскую карьеру сделал тем, что заставил меня в свое время прийти на пробы фильма «Спасибо, что живой». И я снялся, и началась моя другая, еще одна актерская жизнь. И я такой не один. Он снимал массу артистов. Он умел находить их, он умел их видеть», — добавил артист.

На съемочной площадке Митта бывал строг и требователен, но обижаться на него было невозможно, рассказал РБК актер Алексей Огурцов. Он рассказал, что режиссер дал ему «путевку в мир кино», убедив после знакомства в начале 2000-х получить актерское образование. «Эта встреча стала поворотным моментом в моей жизни», — отметил артист.

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