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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки от коронавируса в России умерли 175 человек

С начала пандемии в России умерли 11 614 заразившихся коронавирусом. В расчете на 100 тыс. населения наибольшая смертность зарегистрирована в Москве — 1844 случая, в Туве и Ямало-Ненецком автономном округе — по 1706 и 1554 случая
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За день в России скончались 175 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране достигло 11 614.

Днем ранее в России умерли 104 пациента с COVID-19, 12 июля — 130 человек, 11 июля — 188.

По числу летальных исходов Россия занимает 11-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по этому показателю находятся США — 135,6 тыс., следом за ними идут Бразилия и Великобритания — в них от коронавируса умерли 72,8 тыс. и 44,9 тыс. человек соответственно.

Власти Москвы отчитались об увеличении смертности в июне
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за день умерли 37 заразившихся, в Санкт-Петербурге число летальных исходов составило 31, в Свердловской области — девять.

Число инфицированных в России за сутки увеличилось на 6248 человек. С начала пандемии всего в стране зарегистрировано 739,9 тыс. случаев заражения. В расчете на 100 тыс. жителей наибольшая заболеваемость зафиксирована в Москве — 1844, высок этот показатель также в Туве и Ямало-Ненецком автономном округе — по 1706 и 1554 случая заражения на 100 тыс. человек соответственно.

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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, максимальная летальность от коронавируса в России в мае составила 4,1%. «Такой показатель составил 2,5% в тех случаях, когда COVID является основной причиной. Но даже если суммировать — там, где COVID является основной причиной смерти, и там, где тест положительный, но причина смерти другая, то показатель летальности не превысил 4,1%. В целом за апрель—май показатель летальности в Российской Федерации составил соответственно 2,3 и 3,8%», — сообщила она.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность
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