За сутки от коронавируса в России умерли 175 человек

С начала пандемии в России умерли 11 614 заразившихся коронавирусом. В расчете на 100 тыс. населения наибольшая смертность зарегистрирована в Москве — 1844 случая, в Туве и Ямало-Ненецком автономном округе — по 1706 и 1554 случая

Фото: Павел Головкин / AP

За день в России скончались 175 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране достигло 11 614.

Днем ранее в России умерли 104 пациента с COVID-19, 12 июля — 130 человек, 11 июля — 188.

По числу летальных исходов Россия занимает 11-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по этому показателю находятся США — 135,6 тыс., следом за ними идут Бразилия и Великобритания — в них от коронавируса умерли 72,8 тыс. и 44,9 тыс. человек соответственно.

В Москве за день умерли 37 заразившихся, в Санкт-Петербурге число летальных исходов составило 31, в Свердловской области — девять.