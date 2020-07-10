Росстат назвал число умерших от COVID-19 в мае

По данным Росстата, в мае в России умерли 12 452 человека с коронавирусом. У 5644 из них коронавирус признан основной причиной смерти

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В мае в России умерло 5644 человека, у которых было подтверждено наличие коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего заболевание COVID-19, которое и стало основной причиной смерти. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

При этом общее число россиян, причиной смерти которых в мае стал COVID-19, Росстат оценил в 7444 человека — у 1800 наличие вируса SARS-CoV-2 не было подтверждено результатами анализов.

«Эта группа по мере поступления окончательных свидетельств о смерти с окончательно подтвержденными диагнозами должна перейти в другие категории — либо как действительно умершие от коронавирусной инфекции, либо в группу случаев, где причиной смерти послужило другое заболевание», — объяснял ранее РБК глава Росстата Павел Малков.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Еще более чем 5 тыс. умерших в мае россиян, по данным Росстата, болели COVID-19, но скончались не от него. При этом у 1530 человек болезнь хотя и не стала основной причиной смерти, но все же оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений другого заболевания. На здоровье еще 3478 умерших в мае россиян COVID-19 существенного влияния не оказал.