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Росстат назвал число умерших от COVID-19 в мае

По данным Росстата, в мае в России умерли 12 452 человека с коронавирусом. У 5644 из них коронавирус признан основной причиной смерти
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В мае в России умерло 5644 человека, у которых было подтверждено наличие коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего заболевание COVID-19, которое и стало основной причиной смерти. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

При этом общее число россиян, причиной смерти которых в мае стал COVID-19, Росстат оценил в 7444 человека — у 1800 наличие вируса SARS-CoV-2 не было подтверждено результатами анализов.

«Эта группа по мере поступления окончательных свидетельств о смерти с окончательно подтвержденными диагнозами должна перейти в другие категории — либо как действительно умершие от коронавирусной инфекции, либо в группу случаев, где причиной смерти послужило другое заболевание», — объяснял ранее РБК глава Росстата Павел Малков.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Еще более чем 5 тыс. умерших в мае россиян, по данным Росстата, болели COVID-19, но скончались не от него. При этом у 1530 человек болезнь хотя и не стала основной причиной смерти, но все же оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений другого заболевания. На здоровье еще 3478 умерших в мае россиян COVID-19 существенного влияния не оказал.

Глава Росстата — РБК: «Манипулировать статистикой практически невозможно»
Экономика
Павел Малков

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии COVID-19 в России от этой болезни умерло 11 тыс. 17 человек. При этом за май, по данным оперштаба, умерло 3686 человек — на 30 апреля в списке жертв болезни значилось 1169 россиян, а на 31 мая — 4855.

В июне глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.

«Оперативный штаб дает оперативные данные. <...> У нас другая методология расчета. Мы получаем данные из ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. — РБК), куда попадают первичные медицинские свидетельства о смерти, а также напрямую получаем окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления», — объяснил тогда Малков, отметив, что на момент регистрации смерти умершего от COVID-19 окончательного медицинского свидетельства о смерти может еще не быть.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Росстат
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