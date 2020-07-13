Власти Москвы отчитались об увеличении смертности в июне

Департамент здравоохранения столицы опубликовал предварительные данные по смертности в городе за июнь. Основной или сопутствующей причиной смерти более 90% случаев превышения стал коронавирус

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Показатель смертей в 2020 году превысил средний показатель в этом месяце за последние три года на 3 687 случаев, сообщает департамент здравоохранения столицы. Основной или сопутствующей причиной смерти 92% случаев превышения стал коронавирус. Всего в Москве в июне было зарегистрировано 13 128 смертей, в июне 2019 года в Москве умерли 9 268 человек. В среднем за последние три года в Москве в июне умирали 9441 человек.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 408 случаях (92% всей избыточной смертности в июне). Это меньше, чем в мае, на 35%», — говорится в сообщении департамента.

Основной причиной смерти COVID-19 стал в 1605 случаев. В мае, говорится в сообщении департамента, таких случаев было почти вдвое больше — 2757. Еще 1803 человека в июне умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. «При этом ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 784 случаях», — говорится в сообщении.