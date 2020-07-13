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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы отчитались об увеличении смертности в июне

Департамент здравоохранения столицы опубликовал предварительные данные по смертности в городе за июнь. Основной или сопутствующей причиной смерти более 90% случаев превышения стал коронавирус
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Показатель смертей в 2020 году превысил средний показатель в этом месяце за последние три года на 3 687 случаев, сообщает департамент здравоохранения столицы. Основной или сопутствующей причиной смерти 92% случаев превышения стал коронавирус. Всего в Москве в июне было зарегистрировано 13 128 смертей, в июне 2019 года в Москве умерли 9 268 человек. В среднем за последние три года в Москве в июне умирали 9441 человек.

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«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 408 случаях (92% всей избыточной смертности в июне). Это меньше, чем в мае, на 35%», — говорится в сообщении департамента.

Основной причиной смерти COVID-19 стал в 1605 случаев. В мае, говорится в сообщении департамента, таких случаев было почти вдвое больше — 2757. Еще 1803 человека в июне умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. «При этом ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 784 случаях», — говорится в сообщении.

Смертность в Москве от коронавируса за весь период эпидемии составила 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 4,6%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 11,9%. Основной причиной такого роста, по ее словам, стала коронавирусная инфекция COVID-19. По данным Росстата, в мае 2020 года в России умерли 172,9 тыс. человек, что на 11,89% больше, чем годом ранее (было 154,5 тыс.). При этом число умерших непосредственно от COVID-19 с учетом тех, у кого наличие вируса не было подтверждено анализами, Росстат оценил в 7444 человека.

10 июля власти Петербурга отчитались, что в июне в городе было зарегистрировано 7106 смертей — это стало рекордным значением с 2011 года. С 2011 по 2019 год смертность в Петербурге превышала 6 тыс. человек в месяц только три раза: в январе 2016-го (6083 человека), в январе 2017 года (6036) и в марте 2018-го (6211). За май—июнь рекорд последних девяти лет по смертности обновлялся дважды. В мае в городе зарегистрировали 6427 умерших.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: смертность, коронавирус, Москва
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