За сутки в России от коронавируса умерли 104 человека

Количество новых подтвержденных смертей от коронавируса опустилось до минимального значения с конца июня

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России от коронавируса за сутки умерли 104 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число официально подтвержденных жертв эпидемии в стране превысило 11,4 тыс. человек.

За сутки было выявлено 6537 новых случаев заболевания. Общее их количество в стране достигло 733 699. Всего от коронавирусной инфекции умерли 11 439 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4168), Санкт-Петербург (1626) и Московская область (1009). Вслед за ними в списке регионов идут: