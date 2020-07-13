За сутки в России от коронавируса умерли 104 человека
В России от коронавируса за сутки умерли 104 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число официально подтвержденных жертв эпидемии в стране превысило 11,4 тыс. человек.
За сутки было выявлено 6537 новых случаев заболевания. Общее их количество в стране достигло 733 699. Всего от коронавирусной инфекции умерли 11 439 человек.
На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4168), Санкт-Петербург (1626) и Московская область (1009). Вслед за ними в списке регионов идут:
- Дагестан (415);
- Нижегородская область (299);
- Красноярский край (299);
- Ростовская область (164);
- Свердловская область (163).