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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России от коронавируса умерли 104 человека

Количество новых подтвержденных смертей от коронавируса опустилось до минимального значения с конца июня
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России от коронавируса за сутки умерли 104 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число официально подтвержденных жертв эпидемии в стране превысило 11,4 тыс. человек.

За сутки было выявлено 6537 новых случаев заболевания. Общее их количество в стране достигло 733 699. Всего от коронавирусной инфекции умерли 11 439 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4168), Санкт-Петербург (1626) и Московская область (1009). Вслед за ними в списке регионов идут:

  • Дагестан (415);
  • Нижегородская область (299);
  • Красноярский край (299);
  • Ростовская область (164);
  • Свердловская область (163).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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0
<1000
0
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от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Число умерших за сутки от коронавируса в России оказалось минимальным с конца июня (93 смерти на 29 июня). Накануне, 12 июля, оперативный штаб сообщал о смерти 130 человек от коронавируса.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли более 569 тыс. человек. Заразились почти 13 млн человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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