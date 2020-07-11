Пандемия коронавируса , 11 июл, 10:44
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За сутки в России умерли 188 человек с COVID-19
За последние 24 часа в России умерли 188 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. По состоянию на 11 июля в стране зафиксировано 11 205 летальных исходов.
Также в России за сутки подтвердили 6,6 тыс. новых случаев заболевания. Общее число инфицированных выросло до 720,5 тыс.
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