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За сутки в России умерли 188 человек с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России умерли 188 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. По состоянию на 11 июля в стране зафиксировано 11 205 летальных исходов.

Также в России за сутки подтвердили 6,6 тыс. новых случаев заболевания. Общее число инфицированных выросло до 720,5 тыс.

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Теги: коронавирус
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