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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты предупредили о долгосрочном оттоке населения из крупных городов

Отток населения из мегаполисов, вызванный пандемией, может продолжиться, указали эксперты РАНХиГС. По их мнению, нужно менять стратегию территориального развития России, сделав упор на поддержку строительства индивидуального жилья
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Пандемия коронавируса показала, что политику в области управления пространственным развитием и политику стимулирования жилищного строительства необходимо скорректировать. Об этом говорится в исследовании (*pdf), проведенном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Коронавирус — это болезнь городов. Практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития. Реакция на пандемию в форме «бегства» из крупных городов, наблюдавшаяся весной 2020 года в России, заставляет критически отнестись к ставке на стимулирование агломерационных процессов в государственной политике пространственного развития», — отмечают эксперты.

Речь идет о стратегии пространственного развития России на период до 2025 года, которая предусматривает стимулирование опережающего развития перспективных центров экономического роста, что в итоге должно принести дополнительные ресурсы и для развития малых и средних городов и сел. Она была утверждена в феврале 2019 года.

Эксперты РАНХиГС отмечают, что из-за последствий пандемии следует пересмотреть эту стратегию. Отток населения, вызванный распространением коронавируса, может продолжиться, а действующие антикризисные меры лишь увеличат диспропорцию пространственного развития страны, поясняют они.

Так, строительство жилья в регионах ведется неравномерно: большая часть домов возводится в 15 крупнейших городских агломерациях, а в малых и средних городах новое строительство практически не идет из-за оттока населения и низких доходов жителей, отмечают эксперты.

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Принятые же антикризисные меры могут привести лишь к увеличению диспропорций в пространственном развитии страны. В частности, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых при покупке жилья в новостройках окажется эффективной только в тех городах, где доходы населения сравнительно высоки и уже существует развитый рынок долевого строительства нового жилья, отмечают эксперты.

Также «принятые меры ориентированы преимущественно на стимулирование индустриального многоэтажного домостроения и не учитывают реального многообразия жилищных потребностей и запросов граждан», говорится в исследовании. В частности, по данным опроса ВЦИОМа, проведенного до пандемии, большинство граждан — 66% — хотели бы жить в частных домах. Многоквартирные кирпичные дома предпочли 17%, панельные и монолитные — лишь по 7 и 3% соответственно, указывают эксперты РАНХиГС.

После режима самоизоляции желание жить в собственном доме выросло еще больше, отмечают они. На это влияет и практика удаленной работы, которая дает возможность работать из пригородов, небольших городов и сел, сохраняя доход, характерный для крупных городов.

В то же время в обычных квартирах из-за небольшой площади невозможно создать дополнительные зоны для занятий спортом или удаленной работы, а из опроса Центра стратегических разработок следует, что 68% компаний оставят в удаленном режиме часть сотрудников и после пандемии, отмечают эксперты.

Помимо этого россияне стремятся сократить издержки в условиях прогнозируемого затяжного экономического кризиса. Тем более после пандемии у людей сохраняется восприятие крупных городов как территорий повышенного риска заражения и связанных с этим страхов, добавляют эксперты.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

В подтверждение своего прогноза эксперты приводят статистику. По данным «Авито», во время режима самоизоляции подскочил спрос на аренду и покупку дач и загородных домов. В апреле интерес к долгосрочной аренде коттеджей и таунхаусов вырос на 213,3 и 171,3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Востребованность же дач увеличилась на 93,4%, а домов — на 21,7%. Спрос на землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по итогам месяца вырос на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Из Москвы же, которая стала очагом заболевания, произошел массовый отток как трудовых мигрантов, так и местных жителей. По данным МТС, с 25 марта по 8 апреля более 15% столичных абонентов этого оператора решили переждать период самоизоляции за пределами города: 79% из них направились в Подмосковье, 21% — в другие регионы страны, говорится в исследовании.

С учетом этих факторов эксперты РАНХиГС предлагают пересмотреть стратегию территориального развития страны, сделав упор на поддержку индивидуального жилищного строительства и на допфинансирование строительства муниципальных дорог, детских садов, школ и больниц, а также распространить бесплатную передачу земельных участков по модели «дальневосточных гектаров» на все регионы страны с отрицательной динамикой численности населения. Помимо этого они выступают за ограничение строящихся домов по высоте и распространение адаптированной под местные условия программы реновации на всю территорию страны.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, мегаполисы
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