Эксперты предупредили о долгосрочном оттоке населения из крупных городов

Отток населения из мегаполисов, вызванный пандемией, может продолжиться, указали эксперты РАНХиГС. По их мнению, нужно менять стратегию территориального развития России, сделав упор на поддержку строительства индивидуального жилья

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Пандемия коронавируса показала, что политику в области управления пространственным развитием и политику стимулирования жилищного строительства необходимо скорректировать. Об этом говорится в исследовании (*pdf), проведенном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Коронавирус — это болезнь городов. Практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития. Реакция на пандемию в форме «бегства» из крупных городов, наблюдавшаяся весной 2020 года в России, заставляет критически отнестись к ставке на стимулирование агломерационных процессов в государственной политике пространственного развития», — отмечают эксперты.

Речь идет о стратегии пространственного развития России на период до 2025 года, которая предусматривает стимулирование опережающего развития перспективных центров экономического роста, что в итоге должно принести дополнительные ресурсы и для развития малых и средних городов и сел. Она была утверждена в феврале 2019 года.

Эксперты РАНХиГС отмечают, что из-за последствий пандемии следует пересмотреть эту стратегию. Отток населения, вызванный распространением коронавируса, может продолжиться, а действующие антикризисные меры лишь увеличат диспропорцию пространственного развития страны, поясняют они.

Так, строительство жилья в регионах ведется неравномерно: большая часть домов возводится в 15 крупнейших городских агломерациях, а в малых и средних городах новое строительство практически не идет из-за оттока населения и низких доходов жителей, отмечают эксперты.