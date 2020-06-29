Мишустин сообщил о росте числа работников на удаленке почти в 30 раз

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Число россиян, работающих дистанционно, превысило 2 млн человек, с 1 апреля оно выросло почти в 30 раз. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о ситуации на рынке труда. Стенограмма опубликована на сайте правительства.

Говоря о том, как «реально улучшить положение дел с занятостью», глава правительства предложил «активнее применять новые методы в сфере трудоустройства», включая удаленный формат работы. «Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек. То есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз», — сказал Мишустин.

Премьер также отметил удобство такой формы занятости «для многих категорий работников», в том числе для людей с ограничениями по здоровью или семей с детьми. В перспективе дистанционный формат может применяться в таких сферах, как информационные технологии и ряд программ среднего и высшего образования, считает он. При этом права работников на удаленке должны быть защищены в соответствии с законом, подчеркнул Мишустин.

После того как президент Владимир Путин объявил период нерабочих дней из-за коронавируса, многие компании начали массово переводить сотрудников на удаленку. В середине мая глава государства объявил о завершении периода нерабочих недель.