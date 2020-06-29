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Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

«В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано», — сказал премьер.

Он добавил, что максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн руб., для жителей других регионов — с 3 млн до 6 млн руб.

Он добавил, что изменения позволят россиянам купить квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия.

Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%
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Марат Хуснуллин

Он добавил, что в мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4% и есть потенциал и для последующего снижения.

Оформить ипотеку по ставке 6,5% можно до 1 ноября. Льготная ипотека предусматривала минимальный взнос в размере 20%. Разницу между льготной и рыночной ипотечными ставками банкам должно возместить государство.

В апреле президент России Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%. В июне Путин решил распространить льготную ипотеку на более дорогое жилье, ранее ипотека распространялась на новое жилье стоимостью до 3 млн руб.

К середине июня в банки поступило 170 тыс. заявок на льготную ипотеку, большинство из них было одобрено, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. Также выдано 40 тыс. кредитов на сумму около 100 млрд руб.

Теги: Ипотека, Михаил Мишустин
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