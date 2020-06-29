Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

«В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано», — сказал премьер.

Он добавил, что максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн руб., для жителей других регионов — с 3 млн до 6 млн руб.

Он добавил, что изменения позволят россиянам купить квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия.