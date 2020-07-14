Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

Прения сторон по делу должны были начаться еще в середине февраля. Они более десяти раз откладывались под предлогом болезни судьи, а затем из-за мер безопасности, принятых в судах в связи с коронавирусом, из-за карантина в СИЗО и по другим причинам.

Гособвинение считает, что несколько человек «без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей» объединились для «подготовки преступлений экстремистской направленности», будучи последователями запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Активисты являлись «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков», и в их планах была «подготовка конституционного переворота с последующим захватом власти», говорилось в обвинительном заключении по делу. Следствие и прокуратура настаивают, что обвиняемые практиковали тренировочные выезды в Подмосковье с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова».

Дело так называемой организации «Новое величие» было возбуждено в марте 2018 года, резонанс оно получило после того, как матери двух фигуранток дела, Марии Дубовик и Анны Павликовой (последняя была несовершеннолетней на момент ареста), записали видеообращение к президенту и подробно рассказали об обстоятельствах их задержания. Фактически основателями движения были провокаторы из числа оперативников и агентов ФСБ и центра «Э» МВД, утверждает защита фигурантов дела.

Молодые люди общались в чате в Telegram и иногда встречались в столичных кафе. Инициатором создания движения же был некий Руслан Д., который написал устав будущей организации, арендовал для нее помещение и собирал на него деньги. По версии защиты обвиняемых, он был внедрен правоохранительными органами. На допросах Руслан Д., названный в деле Александром Константиновым, утверждал, что по собственной инициативе принимал участие в деятельности организации, чтобы сдать ее активистов полиции: «Мое хобби — коллекционировать некоторые виды людей», — объяснял Константинов. В чате активистов также присутствовали оперативники центра «Э» Юрий Испанцев и Максим Расторгуев, они давали показания по делу.

Защита обвиняемых считает, что под именами Руслана Д. и Александра Константинова скрывается 33-летний гражданин Молдавии по имени Родион (Раду) Зелинский. Человек с таким именем однажды перечислил деньги хозяйке арендованного офиса, его имя сохранилось в банковских выписках. Константинов дал в суде подробные показания в «условиях, исключающих видимость», — он не находился в зале заседаний.

Хозяйка помещения, которое снимала «Новое величие», Юлия Куницына рассказала в суде о принуждении к даче «нужных» показаний со стороны оперативников. Она, в частности, сообщила о требовании спецслужбы не разглашать в суде информацию о человеке, заплатившем за офис. Со слов Куницыной, оперативник МВД Денис Чижов заявил ей: «Вы меня извините, [плательщик] глупость сделал, эту информацию никто не должен знать».

Кроме слов Константинова и оперативников, обвинение основывается на показаниях двоих членов движения, признавших вину, — Павла Ребровского и Рустама Рустамова, которые были осуждены в особом порядке и получили небольшие условные сроки.

Ребровский уже после приговора, давая показания в суде по основному делу «Нового величия», заявил, что оговорил соратников под давлением следствия, и отказался от признания вины. Впоследствии его условный приговор был отменен, и дело Ребровского было направлено на пересмотр в общем режиме. Среди свидетелей обвинения также бывший член «Нового величия» — добровольно вышедшая из чата Ольга Пшеничникова.

На одном из заседаний, когда суд в очередной раз отказался смягчать обвиняемым меру пресечения, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков нанесли себе порезы в зале суда.