Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела «Нового величия»

Фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста, объявили в розыск, меру пресечения изменили на заочный арест. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Люблинского суда.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу, дело в отношении него возвращено прокурору», — сказано в сообщении.

Накануне ТАСС сообщил, что Гаврилов сбежал перед очередным заседанием Люблинского районного суда. Он выехал за территорию страны и попросил политического убежища на Украине, сообщал источник агентства в силовых структурах. Позднее эту информацию подтвердили во ФСИН.

Источник агентства уточнял, что Гаврилову удалось сбежать из-под домашнего ареста из-за несработавшего браслета у него на ноге. Он сел в автобус и покинул Россию, обесточив квартиру перед побегом, добавил он.