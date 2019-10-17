Два фигуранта дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали вены лезвием от бритвы. К пострадавшим приехали врачи, их состояние неизвестно. На заседании суд отказался отпустить подозреваемых из-под стражи

Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Два фигуранта дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе вены в зале суда. Об этом РБК сообщил адвокат Максим Пашков, который защищает еще одного фигуранта дела — Марию Дубовик.

«Я лично видел, что Костыленков себе вскрыл [вены]. Маша Дубовик [еще один фигурант дела] закричала, у нее истерика началась. Я — к ней. А потом сказали, что еще и Крюков вскрыл», — сказал он.

Пашков пояснил, что Костыленков порезал себя лезвием, после чего кровь залила «клетку, дверь и пол». Юрист добавил, что к пострадавшим приехали врачи. «Тут скорая, кого-то сейчас увезли из здания суда. Люди порезали вены, это повреждение мягких тканей», — уточнил он РБК позднее.

Как отметил еще один адвокат, Александр Лупашко, в комментарии RTVI, на заседании судья отказался изменить фигурантам меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест или подписку о невыезде. «Просто нервы сдали, свыше года они находятся под стражей. Половина не под стражей, хотя обвинения одинаковые. Все доказательства уже исследовали, никакого состава преступления нет», — заявила «Медиазоне» защитница Костыленкова Светлана Сидоркина.