ТАСС узнал о просьбе активиста «Нового величия» о политубежище на Украине

ТАСС узнал о просьбе активиста «Нового величия» о политубежище на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политическое убежище на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию России и попросил политическое убежище у властей Украины», — сказал собеседник агентства.

По делу «Нового величия» проходят десять человек, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следствия, они планировали совершить преступления по мотивам ненависти к действующей власти. Их задержали в марте 2018 года.

В начале июня текущего года фигурантов внесли в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму. В списке значится и Гаврилов. Защита утверждает, что создание движения инициировал оперативник центра «Э» МВД, а также два его агента.