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Дело «Нового величия» ,  
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ТАСС узнал о просьбе активиста «Нового величия» о политубежище на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политическое убежище на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию России и попросил политическое убежище у властей Украины», — сказал собеседник агентства.

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По делу «Нового величия» проходят десять человек, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следствия, они планировали совершить преступления по мотивам ненависти к действующей власти. Их задержали в марте 2018 года.

В начале июня текущего года фигурантов внесли в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму. В списке значится и Гаврилов. Защита утверждает, что создание движения инициировал оперативник центра «Э» МВД, а также два его агента.

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Под стражей находятся Петр Карамзин, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков, а под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Одного из фигурантов, Рустама Рустамова, суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно. Другому активисту, Павлу Ребровскому, дали два с половиной года колонии.

Теги: "Новое величие", политическое убежище, Украина
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