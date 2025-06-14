В Дагестане начали отслеживать радиацию из-за аварии в Иране

В связи с загрязнением в Иране Роспотребнадзор ввел круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана. Авария произошла в центре обогащения урана в Натанзе после удара Изариля

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В южной части Дагестана введен круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки, сообщил Роспотребнадзор. Решение принято в связи с аварией в центре обогащения урана в иранском городе Натанзе.

Ежедневный мониторинг проводится каждые два часа и направлен на оценку рисков, уточнили в ведомстве. «По данным мониторинга, проведенного в г. Дербенте, радиационная обстановка в Республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано», — сообщили в Роспотребнадзоре (цитата по «Интерфаксу»).

Удар по центру обогащения урана в Натанзе был частью массированных обстрелов Ирана, которые продолжают наносить вооруженные силы Израиля. В результате атаки были уничтожены надземная часть завода, а также распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы. Центр считается одним из важнейших объектом иранской ядерной программы, там производили уран, обогащенный до 60%.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что повреждения в Натанзе в основном поверхностные, поскольку основная часть объекта находится под землей. По его словам, внутри объекта произошла небольшая утечка, но загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду. В МАГАТЭ подтвердили, что выброса радиации за пределы объекта нет, но есть загрязнение внутри него самого, с которым можно бороться.

О проверке уровня радиации на границе с Ираном объявила и азербайджанская сторона. AZ Post писал, что специалисты департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Азербайджана командированы в Астаринский район, где приступили к изучению уровня радиационного загрязнения воздуха путем сканирования автомобилей, въезжающих в страну.

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана. Целью своей операции, получившей название «Восстающий лев», Израиль назвал уничтожение ядерного потенциала Ирана. Израильская сторона утверждает, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Иран отрицал, что у него есть планы по созданию ядерной бомбы. В ответ он атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории. По данным иранской стороны, погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали. Со стороны Израиля погибли четыре человека, около 70 пострадали.