В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов

Митрополит Иларион счел «хромой логикой» мнение о том, что сокращение финансирования абортов увеличит число нелегальных случаев прерывания беременности. Церковь приветствует любые меры, которые снизят число абортов, заявил он

Митрополит Иларион (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он не согласился с точкой зрения о том, что сокращение финансирования абортов увеличит число нелегальных случаев прерывания беременности. «На мой взгляд, это хромая логика. Это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийство, чтобы у нас не было криминальных убийств», — считает митрополит.

Церковь, в отличие от светского права, считает аборты убийством, и приветствует любые меры, которые могут привести к снижению их числа, добавил архиерей. Однако принимать их нужно «разумно» и «в консультации с медицинскими работниками», отметил он.

В конце мая Кузнецова представила президенту России ежегодный доклад о своей деятельности. В документе, среди прочего говорилось, что в стране четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, поэтому необходимо принять дополнительные законодательные меры. Она предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, а также ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.