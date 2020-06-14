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В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов

Митрополит Иларион счел «хромой логикой» мнение о том, что сокращение финансирования абортов увеличит число нелегальных случаев прерывания беременности. Церковь приветствует любые меры, которые снизят число абортов, заявил он
Митрополит Иларион
Митрополит Иларион (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он не согласился с точкой зрения о том, что сокращение финансирования абортов увеличит число нелегальных случаев прерывания беременности. «На мой взгляд, это хромая логика. Это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийство, чтобы у нас не было криминальных убийств», — считает митрополит.

Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Церковь, в отличие от светского права, считает аборты убийством, и приветствует любые меры, которые могут привести к снижению их числа, добавил архиерей. Однако принимать их нужно «разумно» и «в консультации с медицинскими работниками», отметил он.

В конце мая Кузнецова представила президенту России ежегодный доклад о своей деятельности. В документе, среди прочего говорилось, что в стране четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, поэтому необходимо принять дополнительные законодательные меры. Она предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, а также ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. 

Против инициативы Кузнецовой выступила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Предложение детского омбудсмена она сочла «непродуманным и очень опасным». «Вы хотите снова получить проблему кустарных абортов, умерших младенцев и матерей? Если нет, то не нужно ограничивать женщин в возможности прервать беременность", - заявила депутат. 

Омбудсмен предложила ограничить продажи в аптеках препаратов для абортов
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Руководители организаций, занимающихся борьбой за права женщин, также раскритиковали инициативу по ограничению абортов, отметив в разговоре с РБК, что она нарушает право женщин на доступ к медицинской помощи.

С предложением Кузнецовой не согласен и депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он считает, что сокращение финансирования клиник, проводящих аборты, и ограничение продажи препаратов поставят под угрозу жизни многих женщин. 

В октябре 2019 года патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. Необходимость рождения детей он объяснил и демографическим кризисом, который тормозит экономический рост России. Позднее, в январе 2020 года патриарх заявил, что сокращение числа абортов позволит увеличить население страны на 10 млн в течение десяти лет. В мае ответственный секретарь патриаршей комиссии по делам семьи священник Федор Лукьянов призвал ввести мораторий на аборты на время пандемии коронавируса.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: РПЦ, аборты
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