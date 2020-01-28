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Патриарх Кирилл назвал способ увеличить население России на 10 млн

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, население России вырастет на 10 млн в течение 10 лет, если государство существенно сократит количество абортов. Для этого патриарх предложил вывести искусственное прерывание беременности по желанию из системы обязательного медицинского страхования. Об этом он заявил во время выступления на традиционных рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

«Никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — отметил он.

Патриарх уже неоднократно высказывался за запрет абортов по желанию. В октябре он утверждал, что аборты схожи с человеческими жертвоприношениями в языческие времена. Он также подчеркивал, что неблагополучная демографическая обстановка может привести к утрате территорий и распаду России.

Теги: патриарх Кирилл, аборты, демография
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