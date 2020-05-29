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Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов

Депутат Оксана Пушкина и правозащитники раскритиковали предложения детского омбудсмена о сокращении числа абортов за счет финансового давления на медицинские учреждения и об ограничении продажи абортивных препаратов
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Предложения уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой об ограничении абортов не решат существующих проблем и могут лишь ухудшить ситуацию. Об этом заявили РБК руководители организаций, занимающихся борьбой за права женщин.

В пятницу, 29 мая, пресс-служба детского омбудсмена сообщила, что Кузнецова представила президенту России ежегодный доклад о своей деятельности. В документе, опубликованном на сайте омбудсмена, указывается, что в условиях продолжающейся уже несколько лет естественной убыли населения России необходимы дополнительные законодательные меры.

«В частности, можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности», — говорится в докладе.

В документе указано, что Кузнецова направила предложения о внесении соответствующих поправок в законодательство в Госдуму и Совет Федерации.

Омбудсмен предложила ограничить продажи в аптеках препаратов для абортов
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным».

«Причина большого числа абортов не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей. Рождение ребенка по-прежнему остается у нас основным риском скатывания в бедность. Вот с чем нужно бороться! Искусственно созданный дефицит медикаментов и давление на врачей едва ли решат проблему», — полагает Пушкина.

По словам депутата, число абортов в России постепенно снижается в результате предпринимаемых государством мер поддержки семьи, а запреты «никогда ни к чему хорошему не приводили» и тем более не улучшат ситуацию теперь, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие женщины лишились работы.

«Вы хотите снова получить проблему кустарных абортов, умерших младенцев и матерей? Если нет, то не нужно ограничивать женщин в возможности прервать беременность. У нас огромное число матерей-одиночек, для которых рождение еще одного ребенка повлечет нищенское существование. Пока мы не решили острейшие социальные проблемы материнства и детства, любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить бедность и социальное неблагополучие», — сказала Пушкина.

Депутат также отметила, что врачи и медицинские учреждения должны оказывать людям помощь, а не вмешиваться в их личную жизнь и заставлять делать это неправильно.

«Право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве гарантировано законом об основах охраны здоровья граждан, реализация этого права происходит в том числе через возможность искусственного прерывания беременности. Кроме того, для прерывания беременности существуют также медицинские и, что не менее важно, социальные показания. Лишать такого права или ограничивать его значит создавать угрозу здоровью женщины и социальному благополучию семей», — считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, заведующая кафедрой семейного и жилищного права МГЮА Екатерина Тягай.

Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия адвокат Мари Давтян отмечает, что предложение Кузнецовой нарушает право женщин на доступ к медицинской помощи.

«Прерывание беременности — право женщины в силу закона. Создание искусственных препятствий к доступ к медицинскому аборту, в том числе путем урезания финансирования медицинских организаций, — это дискриминация», — пояснила она.

Сооснователь сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова усомнилась, что тот, кто призывает к ограничению чьих-либо прав, может быть омбудсменом.

«Непродуктивные права — это права человека, тем более право на репродуктивный выбор. Люди, призывающие ограничить права человека, не могут быть омбудсменами. Ибо омбудсмен — борец за права, а не против прав», — пояснила свою позицию Попова. 

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
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Патриарх Кирилл

В январе патриарх Кирилл заявил, что сокращение числа абортов даст возможность за десять лет увеличить население России на 10 млн человек. 

«Никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — сказал предстоятель, выступая в Совете Федерации.

Ранее глава РПЦ сравнивал аборты с жертвоприношениями ради достижения материальных благ.

Авторы: Кирилл Сироткин, Евгений Калюков
Теги: Анна Кузнецова, аборты, Оксана Пушкина
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