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Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
По его словам, на ограничение рождаемости ради материальных благ шли наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины
Патриарх Кирилл (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе высказался против абортов и призвал не ограничивать рождаемость ради материальных благ, охарактеризовав это рудиментом языческих жертвоприношений.

«Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких. Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?» — цитирует патриарха агентство «Интерфакс».

Глава РПЦ отметил, что права на спокойный отдых, на успешную карьеру, на приобретение ценных вещей становятся бессмысленными, если отменить право на жизнь. Именно ему надо отдать приоритет при выработке государством долгосрочной стратегии.

«Задумайтесь, что для вас важнее — иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей?» — спросил Кирилл.

Необходимость рождения детей патриарх объяснил и демографическим кризисом, который тормозит экономический рост России, сообщает ТАСС. «Неблагополучная демографическая обстановка угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения это чревато утратой территории и распадом государства. Это не страшилки, это прогноз», — сказал он.

В июне председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что РПЦ не выступает за законодательный запрет абортов. По его словам, церковь настаивает на вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, в июне на сайте РПЦ появился меморандум «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором предлагалось закрепить право на жизнь за эмбрионом, приравнять аборт к убийству и наделить врачей правом отказываться по религиозным убеждениям от совершения абортов.

Среднегодовая численность населения России в 2018 году составила 146,8 млн человек. По прогнозу Минэкономразвития, этот показатель в 2022-м достигнет 147,7 млн, а в 2024 году — 148,7 млн человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: РПЦ, патриарх Кирилл
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