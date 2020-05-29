Омбудсмен предложила ограничить продажи в аптеках абортируемых препаратов

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажи в аптеках абортируемых препаратов. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена за 2019 год, размещенном на ее сайте.

По мнению Кузнецовой, система защиты права на жизнь ребенка нуждается в принятии дополнительных законодательных мер, повышении уровня соцподдержки семей с детьми и расширении льгот.

«Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов», — отметила детский омбудсмен. По ее словам, медицинские учреждения должны быть заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуги по прерыванию беременности, пояснила она.

Предложения она направила в Федеральное собрание России.