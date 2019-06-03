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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тыс. руб. за организацию митингов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в центре города. Об этом РБК сообщила представительница суда.

Балтину признали виновной по ч. 2. ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

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Серия несогласованных акций протеста в Екатеринбурге прошла в середине мая. Их участники выступили против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера. Акции сопровождались задержаниями десятков демонстрантов, в частности, по данным полиции, в третий день протестов 16 мая было задержано 70 человек. В ГУ МВД по Свердловской области отмечали, что протестующих привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД.

Президент Владимир Путин отреагировал на ситуацию в городе, предложив местным властям провести опрос жителей о строительстве храма. Администрация города объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам возведения храма. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов исключить сквер у Театра драмы из перечня площадок, несмотря на опрос ВЦИОМа, согласно которому большинство горожан сочли это место неудачным.

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По словам Высокинского, по состоянию на 3 июня поступило более 11 тыс. предложений о возможных площадках для возведения храма, и одним из самых популярных вариантов оказался сквер на Октябрьской площади, где строительство планировалось изначально.

Теги: Екатеринбург, протесты, штраф, новости РБК
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