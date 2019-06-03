Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тыс. руб. за организацию митингов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в центре города. Об этом РБК сообщила представительница суда.

Балтину признали виновной по ч. 2. ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Серия несогласованных акций протеста в Екатеринбурге прошла в середине мая. Их участники выступили против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера. Акции сопровождались задержаниями десятков демонстрантов, в частности, по данным полиции, в третий день протестов 16 мая было задержано 70 человек. В ГУ МВД по Свердловской области отмечали, что протестующих привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД.

Президент Владимир Путин отреагировал на ситуацию в городе, предложив местным властям провести опрос жителей о строительстве храма. Администрация города объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам возведения храма. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов исключить сквер у Театра драмы из перечня площадок, несмотря на опрос ВЦИОМа, согласно которому большинство горожан сочли это место неудачным.