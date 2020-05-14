Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции Общество, 10:10 В Дагестане выявили нехватку тестов на коронавирус и лекарств Общество, 10:09 Эксперты выяснили ключевые стереотипы в отношении женщин в России Общество, 10:00 Фетисов обвинил коммерсантов в «продаже нашего хоккея с молотка» Спорт, 09:57 В Госдуме предложили сделать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам Общество, 09:52 Выставка Яна ван Эйка, вязальный воркшоп Dolce & Gabbana и муми-тролли РБК Стиль и ЦУМ, 09:52 В Индии восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса Общество, 09:43 Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии Общество, 09:40 Сколько российская экономика теряет из-за гендерных стереотипов Pro, 09:39 СМИ узнали о новой просьбе бизнеса разрешить въезд иностранцев в Россию Бизнес, 09:34 «Впечатление — это маркетинг»: лекция Джозефа Пайна Pro, 09:31  Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн Экономика, 09:30 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 09:26 «ФосАгро», Cisco, U.S. Bancorp, Tesla: за какими котировками следить Quote, 09:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко были неверно истолкованы. Он пояснил, что школьники смогут сдавать не два предмета в рамках ЕГЭ, а сколько требуется для поступления в вуз
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В рамках Единого государственного экзамена школьники смогут сдать столько предметов, сколько необходимо для поступления в нужное учебное заведение. Об этом заявил глава Минпросещения Сергей Кравцов, сообщает «РИА Новости».

«Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», — пояснил министр.

Разъяснения понадобились после того, как замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году два предмета нужные для поступления в высшее учебное заведение. «Им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз», — сказал замминистра и уточнил, что речь идет о двух предметах по выбору — исходя из требований университета и факультета, на который хочет поступить будущий студент.

Кравцов заверил, что слова Глушко были неверно истолкованы.

Еще один заместитель министра Виктор Басюк отметил, что ведомство может вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок
Общество
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

О решении перенести ЕГЭ на более позднюю дату в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 Минпросвещения объявило 13 мая. Однако новые сроки ведомство не назвало, пообещав объявить их в ближайшем будущем. Позднее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что их могут провести до конца июня. «Рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня. Сейчас мы ведем опрос регионов, готовы ли они все провести эту процедуру», — сказал он.

Сдавать экзамены будут только те выпускники школ, которые намерены поступать в вузы. Остальным в аттестат могут быть выставлены оценки по итогам года, сообщили в Минпросвещения.

Министерство образования и науки выступило с предложением провести ЕГЭ в дистанционном формате. Если ситуация с распространением COVID-19 не изменится, министерство считает дистанционный ЕГЭ целесообразным «при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами».

10 мая в Минпросвещения сообщили, что совместно с Роспотребнадзором подготовили требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. В качестве одной из мер власти решили применить способ зигзагообразной рассадки школьников на большом расстоянии друг от друга во время проведения экзамена. Кроме того, предлагается перед началом ЕГЭ всем сдающим измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Минпросвещения, ЕГЭ, перенос
Материалы по теме
Как коронавирус повлиял на ЕГЭ и другие экзамены. Что важно знать
Общество
Минобрнауки предложило провести ЕГЭ в этом году дистанционно
Общество
Поступающих в вузы выпускников обяжут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter