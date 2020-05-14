Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко были неверно истолкованы. Он пояснил, что школьники смогут сдавать не два предмета в рамках ЕГЭ, а сколько требуется для поступления в вуз

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В рамках Единого государственного экзамена школьники смогут сдать столько предметов, сколько необходимо для поступления в нужное учебное заведение. Об этом заявил глава Минпросещения Сергей Кравцов, сообщает «РИА Новости».

«Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», — пояснил министр.

Разъяснения понадобились после того, как замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году два предмета нужные для поступления в высшее учебное заведение. «Им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз», — сказал замминистра и уточнил, что речь идет о двух предметах по выбору — исходя из требований университета и факультета, на который хочет поступить будущий студент.

Кравцов заверил, что слова Глушко были неверно истолкованы.

Еще один заместитель министра Виктор Басюк отметил, что ведомство может вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.