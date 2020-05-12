На Сахалине введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Сахалинской области решили ввести цифровые пропуска для въезда в регион, сообщается на сайте губернатора и правительства области.

Глава региона Валерий Лимаренко рассказал, что к нему обращаются жители Сахалина и Курильских островов, которые просят «закрыть регион». Он отметил, что при этом необходимо обеспечить работу важных отраслей экономики.

«Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска», — сказал губернатор.

Все, кто въезжает в Сахалинскую область, должны предъявить местную регистрацию, а при ее отсутствии необходимо оформить цифровой пропуск. Для этого нужно заполнить анкету с данными предприятия, пригласившего работника.