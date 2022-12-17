Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с Россией Политика, 13:15
«Экологическую вахту Сахалина» закрыли после признания иноагентом Политика, 13:06
В ожидании матча за бронзу. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 12:56
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 12:54
«Роскосмос» не увидел в 30-градусной жаре на «Союзе» угрозы экипажу Технологии и медиа, 12:49
Федорова и Яшина включили в Зал славы отечественного хоккея Спорт, 12:36
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 12:35
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Власти продлили действие мер по защите от безработицы в условиях санкций Экономика, 12:32
Коляда пропустит чемпионат России по фигурному катанию Спорт, 12:22
Король и королева Таиланда заразились коронавирусом Общество, 12:16
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 12:09
Россиянина признали боксером года по версии ESPN Спорт, 12:02
На Запорожской АЭС начали строить защитный купол от дронов и осколков Политика, 11:46
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 11:46
Политика ,  
0 

«Экологическую вахту Сахалина» закрыли после признания иноагентом

Специалисты &laquo;Экологической вахты Сахалина&raquo; осматривают горбушу выкинутую браконьерами после извлечения из нее икры, в верховьях реки Лазовая
Специалисты «Экологической вахты Сахалина» осматривают горбушу выкинутую браконьерами после извлечения из нее икры, в верховьях реки Лазовая (Фото: Ксения Быкова / ТАСС)

Организация «Экологическая вахта Сахалина», внесенная 16 декабря в реестр иноагентов, объявила о закрытии.

«Времена не выбирают, но можно выбрать, как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня — завершение проектов и ликвидация организации», — говорится в заявлении организации.

В «Экологической вахте Сахалина» отметили, что организация проработала 27 лет. С включением в перечень иноагентов экологи не согласны. «Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы. И это знают все, кто знаком с деятельностью эковахты», — добавили в организации.

«Экологическую вахту Сахалина» внесли в реестр иноагентов в пятницу, 16 декабря. Организация занимается вопросами охраны экологии на Сахалине, в том числе защитой популяции лосося. В тот же день в список попал «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», зарегистрированный в Южно-Сахалинске.

Теги
иноагенты экологи Сахалин
Материалы по теме
В России впервые оштрафовали иноагента за недостаточно большие буквы
Политика
В Госдуме предложили поправки к УК и КоАП о деятельности иноагентов
Политика
Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter