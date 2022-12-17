«Экологическую вахту Сахалина» закрыли после признания иноагентом

Специалисты «Экологической вахты Сахалина» осматривают горбушу выкинутую браконьерами после извлечения из нее икры, в верховьях реки Лазовая (Фото: Ксения Быкова / ТАСС)

Организация «Экологическая вахта Сахалина», внесенная 16 декабря в реестр иноагентов, объявила о закрытии.

«Времена не выбирают, но можно выбрать, как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня — завершение проектов и ликвидация организации», — говорится в заявлении организации.

В «Экологической вахте Сахалина» отметили, что организация проработала 27 лет. С включением в перечень иноагентов экологи не согласны. «Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы. И это знают все, кто знаком с деятельностью эковахты», — добавили в организации.

«Экологическую вахту Сахалина» внесли в реестр иноагентов в пятницу, 16 декабря. Организация занимается вопросами охраны экологии на Сахалине, в том числе защитой популяции лосося. В тот же день в список попал «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», зарегистрированный в Южно-Сахалинске.