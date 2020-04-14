В России зафиксировали 29-кратный рост покупок товаров для пикника

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С начала объявленных президентом Владимиром Путиным выходных дней спрос на онлайн-заказы товаров для пикника вырос в 29 раз, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетплейса Goods.ru. Многократный рост показали еще несколько групп товаров: спрос на комплектующие для труб вырос в 28 раз, на женские резиновые сапоги и ботинки — в 7,8 раза, на светотехнику — в 6,6 раза.

В исследовании использованы данные о заказах и продажах с 30 марта по 12 апреля.

В то же время на некоторые товары после объявления больших каникул спрос резко упал. Почти в 100 раз россияне стали меньше интересоваться женскими юбками и мужскими визитницами. Аутсайдерами продаж стали также мужские костюмы, балетки и мокасины.

Банки ВТБ и Сбербанк выпустили отчеты, в которых содержались похожие выводы: в конце второй недели самоизоляции россияне увеличили свои расходы в тех категориях товаров и услуг, которые требуют выхода из дома. У клиентов банка увеличился объем снятия наличных, возросло число поездок на транспорте, выросли траты в салонах красоты. Частота использования личного транспорта также показала рост, количество зафиксированных транзакций на АЗС по стране выросло почти на 20%, в Москве и Подмосковье — на треть.