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В России зафиксировали 29-кратный рост покупок товаров для пикника

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

С начала объявленных президентом Владимиром Путиным выходных дней спрос на онлайн-заказы товаров для пикника вырос в 29 раз, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетплейса Goods.ru. Многократный рост показали еще несколько групп товаров: спрос на комплектующие для труб вырос в 28 раз, на женские резиновые сапоги и ботинки — в 7,8 раза, на светотехнику — в 6,6 раза.

В исследовании использованы данные о заказах и продажах с 30 марта по 12 апреля.

В то же время на некоторые товары после объявления больших каникул спрос резко упал. Почти в 100 раз россияне стали меньше интересоваться женскими юбками и мужскими визитницами. Аутсайдерами продаж стали также мужские костюмы, балетки и мокасины.

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Банки ВТБ и Сбербанк выпустили отчеты, в которых содержались похожие выводы: в конце второй недели самоизоляции россияне увеличили свои расходы в тех категориях товаров и услуг, которые требуют выхода из дома. У клиентов банка увеличился объем снятия наличных, возросло число поездок на транспорте, выросли траты в салонах красоты. Частота использования личного транспорта также показала рост, количество зафиксированных транзакций на АЗС по стране выросло почти на 20%, в Москве и Подмосковье — на треть.

Яндекс. Директ

Кроме того, о признаках оживления малого бизнеса на второй нерабочей неделе сообщили и эксперты компании оператора онлайн-касс «Эвотор». Они проанализировали данные с 620 тыс. устройств по всей стране. Как выяснилось, доля работающих в России малых и средних предприятий выросла на 4,8 п.п., с 39,5% на первой неделе до 44,4% на второй. Их выручка также выросла.

Наибольший рост показали предприятия, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи. Кроме того, в круг «оживающих» попали автосервисы, шиномонтажные мастерские и предприятия в сфере ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажи, выручка которых на второй неделе карантина достигла 95% от их дохода в начале марта, а также предприятия ЖКХ, которым удалось поднять доходы до отметки 85% от времени до введения карантина.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Из-за многочисленных нарушений правил самоизоляции власти Москвы и Подмосковья с 15 апреля ввели электронные спецпропуска для передвижения в условиях всеобщей самоизоляции. Причем в Московской области проверять пропуска будут на въездах и выездах из муниципальных образований у всех водителей и пассажиров.
 

Теги: продажи, карантин, коронавирус
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