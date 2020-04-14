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Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

В конце второй недели самоизоляции крупнейшие российские банки, Сбербанк и ВТБ, зафиксировали снятие наличных россиянами, их возросшие траты на транспорт, посещение салонов красоты и другие расходы, требующие выхода из дома
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Конец второй недели самоизоляции показал, что россияне увеличили свои расходы в тех категориях товаров и услуг, которые требуют выхода из дома. К таким выводам пришли эксперты Сбербанка и ВТБ (отчеты есть у РБК).

В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты. Выросла и популярность личного транспорта — количество зафиксированных транзакций на АЗС по стране выросло почти на 20%, в Москве и Подмосковье — на треть.

После того как власти разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией, объем транзакций по картам на оплату их услуг вырос в 3,5 раза, «пиковым» днем стала пятница, 10 апреля. В ВТБ также отметили, что количество покупок в аптеках на второй неделе самоизоляции в целом по России снизилось на 10%, в Москве и области — почти на 20%.

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К выводам о том, что россияне стали не так жестко соблюдать режим самоизоляции пришли и эксперты Сбербанка. В период с 6 по 12 апреля общее падение расходов россиян по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 19,5%. Однако если сравнивать с первой неделей самоизоляции, то они выросли на 2,7%.

«По структуре операций можно предположить, что прирост отчасти является следствием менее жесткого выполнения правил самоизоляции», — отметили в банке. По сравнению с первой неделей апреля восстановилась часть спроса на товары для строительства и ремонта, а также мобильные телефоны.

В банке также отметили рост числа офлайн-транзакций и нормализацию спроса на наличные средства после аномально низких уровней неделей ранее. «И то и другое требует личного присутствия», — говорится в материалах Сбербанка.

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«С точки зрения общих тенденций, однако, существенных изменений не происходит. Работа многих бизнесов приостановлена, что в принципе не позволяет совершать расходы. Это в первую очередь касается, конечно же, сектора услуг. Потери потребительского спроса в апреле, вероятно, составят чуть менее 1 трлн руб. Таким образом, один нерабочий месяц «съедает» 0,9% годового ВВП России только по каналу конечного спроса домохозяйств», — подсчитали в банке.

Признаки оживления малого бизнеса на второй неделе самоизоляции увидели и в компании — операторе онлайн-касс «Эвотор», которая проанализировала данные с 620 тыс. устройств по всей России.

Выяснилось, что доля работающих в России малых и средних предприятий выросла на 4,8 п.п., с 39,5% на первой неделе до 44,4% на второй. Их выручка также выросла. «Оживились» в первую очередь бизнесы, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи. Кроме того, в круг «оживающих» попали автосервисы, шиномонтажные мастерские и предприятия в сфере ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажи, выручка которых на второй неделе карантина достигла 95% от их дохода в начале марта, а также предприятия ЖКХ, которым удалось поднять доходы до отметки 85% от времени до введения карантина.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Гордеев, Евгения Чернышова
Теги: самоизоляция, банки, карантин
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