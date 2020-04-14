Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

В конце второй недели самоизоляции крупнейшие российские банки, Сбербанк и ВТБ, зафиксировали снятие наличных россиянами, их возросшие траты на транспорт, посещение салонов красоты и другие расходы, требующие выхода из дома

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Конец второй недели самоизоляции показал, что россияне увеличили свои расходы в тех категориях товаров и услуг, которые требуют выхода из дома. К таким выводам пришли эксперты Сбербанка и ВТБ (отчеты есть у РБК).

В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты. Выросла и популярность личного транспорта — количество зафиксированных транзакций на АЗС по стране выросло почти на 20%, в Москве и Подмосковье — на треть.

После того как власти разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией, объем транзакций по картам на оплату их услуг вырос в 3,5 раза, «пиковым» днем стала пятница, 10 апреля. В ВТБ также отметили, что количество покупок в аптеках на второй неделе самоизоляции в целом по России снизилось на 10%, в Москве и области — почти на 20%.

К выводам о том, что россияне стали не так жестко соблюдать режим самоизоляции пришли и эксперты Сбербанка. В период с 6 по 12 апреля общее падение расходов россиян по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 19,5%. Однако если сравнивать с первой неделей самоизоляции, то они выросли на 2,7%.