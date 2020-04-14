Минздрав разработал способы экстренной профилактики COVID-19 для врачей

Все медицинские работники ежедневно проходят осмотр и дистанционное измерение температуры

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Министерство здравоохранения разработало способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медицинских работников в случае попадания на кожу или слизистые оболочки биологических жидкостей. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом рассказал министр Михаил Мурашко.

Он добавил, что также создана схема медикаментозной профилактики врачей.

По словам Мурашко, защита медицинского персонала является важнейшим приоритетом для всех руководителей медицинских организаций. «Речь идет не только об обеспечении средствами индивидуальной защиты, но и о реализации противоэпидемических мер на уровне учреждения, выполнении персоналом всех необходимых действий и алгоритмов по обеспечению эпидемиологической безопасности», — сказал министр.

Рассказывая о мерах защиты врачей, Мурашко, в частности, сообщил, что все медработники, у которых есть риск инфицирования COVID-2019, подлежат обязательному лабораторному обследованию один раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, — немедленно.