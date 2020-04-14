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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав разработал способы экстренной профилактики COVID-19 для врачей

Все медицинские работники ежедневно проходят осмотр и дистанционное измерение температуры
Фото: skc-fmba.ru

Министерство здравоохранения разработало способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медицинских работников в случае попадания на кожу или слизистые оболочки биологических жидкостей. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом рассказал министр Михаил Мурашко.

Он добавил, что также создана схема медикаментозной профилактики врачей.

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По словам Мурашко, защита медицинского персонала является важнейшим приоритетом для всех руководителей медицинских организаций. «Речь идет не только об обеспечении средствами индивидуальной защиты, но и о реализации противоэпидемических мер на уровне учреждения, выполнении персоналом всех необходимых действий и алгоритмов по обеспечению эпидемиологической безопасности», — сказал министр.

Рассказывая о мерах защиты врачей, Мурашко, в частности, сообщил, что все медработники, у которых есть риск инфицирования COVID-2019, подлежат обязательному лабораторному обследованию один раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, — немедленно.

«Все медицинские работники ежедневно проходят осмотр и дистанционную термометрию», — добавил он.

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За последние две недели стало известно о заражении коронавирусом врачей в нескольких российских регионах. В Москве, в частности, заболели главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко и главврач ГКБ им. Давыдовского Елена Васильева, в Перми — главный врач местного онкодиспансера Максим Мезенцев.

В Башкирии республиканское управление Следственного комитета 11 апреля начало проверку по факту возможной халатности, приведшей к заражению пациентов и медицинских работников в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Изначально говорилось о том, что подозрение на коронавирус там есть у 170 человек. Позже главврач РКБ Эльза Сыртланова сообщила, что всего в лечебном учреждении коронавирусом заболели 52 человека.

В республике Коми в конце марта карантин ввели в больнице Эжвинского района после того, как там обнаружили два случая заражения коронавирусом. К 1 апреля число заболевших выросло на 32 человека. Впоследствии оно увеличилось до 76 зараженных.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Минздрав, Михаил Мурашко
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