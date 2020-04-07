Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

Елена Васильева самоизолировалась и продолжила работу по Skype. По ее словам, чувствует она себя хорошо

Елена Васильева (Фото: ГКБ им. И.В. Давыдовского / VK)

Тест на коронавирус у главного врача ГКБ № 23 им. Давыдовского и главного кардиолога столицы Елены Васильевой дал положительный результат. Об этом она сообщила РБК.

«Тест у меня положительный один из двух, но как только я узнала о контакте с пациентом, я сразу самоизолировалась, не дожидаясь никаких анализов, мой круг общения был сразу ограничен», — сообщила Васильева.

Она добавила, что самочувствие у нее хорошее. «Никак не лечусь, потому что профилактическое лечение при коронавирусе не доказано», — добавила врач.

Васильева сообщила, что в самоизоляции продолжает работу при помощи видеосервиса Skype. «Даю консультации пациентам, провожу совещания с сотрудниками», — сказала Васильева.

Накануне Васильева в интервью телеканалу «Дождь» пожаловалась на то, что из-за режима самоизоляции люди стали бояться обращаться к врачам, когда у них есть подозрения на проблемы с сердцем. «Если от коронавируса с патологиями летальность 10%, то от инфаркта — 30%. Если мы не будем адекватно лечить патологии, это грозит колоссальной проблемой», — добавила она.

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. При этом он продолжил работу, изолировавшись в своем кабинете.

За последние дни стало известно о заражении врачей и пациентов больниц в различных регионах России. Заболел, в частности, главный врач онкодиспансера в Перми Максим Мезенцев. Также в Перми была закрыта на карантин краевая инфекционная больница.

В Покровской больнице в Санкт-Петербурге было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, однако при этом не уточнялось, шла речь о пациентах или медработниках.

В Коми массовое заражение было зафиксировано в Эжвинской больнице Сыктывкара, где заболели почти 50 человек. Позже появилась информация, что очаг болезни появился и в республиканской больнице города.

6 апреля также стало известно, что на карантин закрыли республиканскую клиническую больницу им. Куватова в Уфе и отделения городской больницы № 33 в Нижнем Новгороде. В столице Башкирии коронавирус у врачей не нашли, однако им был поставлен диагноз «внебольничная пневмония».