СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Meduza пишет, что поликлинику № 180 в Митино закрыли на карантин до 20 апреля. Издание сообщает, что ее главврач заразилась коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. В поликлинике РБК сообщили о работе в круглосуточном режиме

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Амбулаторный центр городской поликлиники № 180 по адресу Уваровский переулок, д. в Москве (район Митино) закрыли до 20 апреля, сообщает Meduza со ссылкой на объявление при входе в здание.

Как пояснили Meduza при звонке на горячую линию поликлиники, там обнаружили пациента с коронавирусом, после чего здание закрыли на двухнедельный карантин.

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель. Сотрудник районной поликлиники рассказал Meduza, что Сергеева находится в больнице № 52 в тяжелом состоянии. В справочной службе этого медучреждения изданию сообщили, что такой пациент к ним поступил и находится в «крайне тяжелом состоянии», на искусственной вентиляции легких. В поликлинике № 180 отказались говорить о состоянии главного врача, ссылаясь на врачебную тайну. Источник издания, близкий к управе района Митино, сообщил, что другие сотрудники поликлиники проходят проверку.

Telegram-канал Mash пишет, что Сергеева находится в больнице с пневмонией, вызванной коронавирусом. По его данным, им заразился «весь медперсонал» поликлиники. Mash также указывает, что сейчас здание закрыто, там проводят дезинфекцию, но затем его планируют открыть.

В городской поликлинике № 180 РБК сообщили, что учреждение работает в круглосуточном режиме для приема граждан с подозрением на коронавирус. Там отметили, что помощь планово оказывается в третьем и четвертом филиалах поликлиники. Согласно данным на ее сайте, они находятся по адресам: Пятницкое шоссе, д. 29, корп. 3, стр.1 и ул.Дубравная, д. 41. Ситуацию с заражением медперсонала в больнице комментировать отказались и посоветовали обратиться в департамент здравоохранения.