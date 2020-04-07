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В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

«Какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, — а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, — такие попытки были бы неприемлемы», — сказал Песков.

По его словам, подобным решениям необходимо дать юридическую оценку.

6 апреля Трамп подписал указ, поддерживающий право США на коммерческое использование ресурсов Луны и других небесных тел. 

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В нем говорится, что США не признают  международное соглашение, принятое ООН в 1979 году. Согласно ему, исследование и использование Луны признано достоянием человечества и должно осуществляться на благо всех стран мира. Спутник Земли также не подлежит национальному присвоению путем использования его ресурсов.

Одобренный Трампом указ сообщает, что США не рассматривают космос «в качестве всеобщего достояния» и будут стимулировать международную поддержку добычи и использования космических ресурсов.

«Роскосмос» назвал американский указ попыткой «экспроприации космического пространства». В госкорпорации отметили, что агрессивные планы по захвату других планет не настраивают на международное сотрудничество.

Теги: космос, Дмитрий Песков, приватизация
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