В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

«Какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, — а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, — такие попытки были бы неприемлемы», — сказал Песков.

По его словам, подобным решениям необходимо дать юридическую оценку.

6 апреля Трамп подписал указ, поддерживающий право США на коммерческое использование ресурсов Луны и других небесных тел.