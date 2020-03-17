Ученый РАН назвал дату первого в истории России запуска аппарата на Луну

Запуск на Луну первого истории новейшей России отечественного космического аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года. Об этом сообщил на заседании совета РАН по космосу руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов, передает «РИА Новости».

«Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата — 30 октября 2021 года», — пояснил Митрофанов.

Он отметил, что для посадки аппарата были выбраны два района в окрестности лунного южного полюса — основной и резервный. Первый располагается севернее кратера Богуславского, а второй — юго-западнее кратера Манцини. Для успешной миссии спутнику предстоит совершить посадку в одном из этих районов в пределах эллипса 15×30 километров выбранного района. Затем он исследует свойства и состав полярного круга, измерит его механические характеристики и полярную экзосферу Луны.

В ноябре 2018 года Российская академия наук приняла концепцию по освоению Луны, согласно которой до 2035 года к спутнику Земли будут отправлены первые космонавты, а к 2040 году созданы элементы полноценной лунной базы.

В июле 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил планы по освоению Луны и отметил, что спутник Земли планируется изучать с помощью роботов в целях снижения «возможных для здоровья человека рисков и стоимости программы в целом».