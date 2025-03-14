В России утвердили порядок тестирования детей мигрантов на знание языка

Сложность тестирования зависит от класса, в который будут принимать ребенка. Минимально нужно набрать три балла для прохождения экзамена. Его можно будет пересдать через три месяца после дополнительного обучения

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России утвержден порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, документ размещен на портале правовых актов.

Тестирование будет проводиться по годам обучения. Детям, поступающим в первый класс, нужно будет показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики — например, называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса уже потребуются навыки чтения и письма на минимальном уровне. С каждым классом усложняется наполнение этих пяти основных навыков. Тестирование будет проводиться в устной и письменной форме (она исключена только для поступающих в первый класс).

Минимальное количество баллов, которое должны будут набрать дети для прохождения тестирования, — три (максимум не уточняется). Если ребенок не сможет их набрать, то экзамен можно будет сдать повторно через три месяца. Также будет предложено пройти дополнительное обучение по русскому языку.

Изменения вступают в силу с 1 апреля.

Закон об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка мигрантами при приеме в школу приняли в декабре 2024 года. Рособрнадзор 12 февраля опубликовал проект приказа о тестировании, согласно которому детям мигрантов было бы разрешено поступать в школу при получении как минимум 30% от максимального числа баллов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал это предложение. Он сказал, что «при десятибалльной шкале 30% — это в лучшем случае двойка», и назвал подготовленную норму «абсолютно противоречащей духу и норме закона». По его словам, знаний языка ребенку должно быть достаточно, чтобы в школе он не испытывал стресс и не создавались проблемы для других детей. В итоге Рособрнадзор поменял формулировку на три балла.

Минпросвещения также предложило разработать меры, предполагающие возможность привлечь к административной ответственности родителей-мигрантов, если они не направят своего ребенка на дополнительное обучение после провала тестирования. Оплачивать курс должны также родители.