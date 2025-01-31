 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Ограничения для мигрантов ,  
0 

Мигрантов будут привлекать к ответственности за необучение детей русскому

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Минпросвещения разработало порядок тестирования детей мигрантов на знание языка при приеме в школу. Тех, кто не сдаст тест, направят на платное обучение. Если ребенок его не пройдет, родителей могут привлечь к ответственности
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Мигрантов могут привлечь к административной ответственности, если выяснится, что их ребенок после неудачной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школу не начал проходить дополнительное обучение для его освоения. Такое обучение должно проводиться за счет родителей. Это следует из проекта порядка проведения тестирования, который разработало Министерство просвещения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно проекту, если ребенок не смог успешно сдать тестирование, ему рекомендуется пройти дополнительную общеразвивающую программу в сфере обучения русскому языку за счет средств родителей длительностью в три месяца.

При этом региональные власти должны направить в территориальный орган МВД, а также в органы опеки информацию как о зачисленных в школу мигрантах, так и о тех, кто не сдал тест и был направлен на обучение.

Если же через месяц со дня направления выяснится, что ребенок, который неудовлетворительно сдал тест, не проходит дополнительное обучение, то «органы опеки и попечительства проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, уведомляют территориальные органы МВД России и территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей (законных представителей) иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка».

После прохождения дополнительного обучения ребенок сможет повторно пройти тестирование на знание языка, но уже в другой организации.

К тому же образовательная организация может направить уже зачисленного иностранного ученика на повторное тестирование в другую организацию, если в процессе обучения ребенка обнаружится, что он недостаточно владеет языком для освоения образовательных программ. Сведения о таких учениках также должны быть направлены в территориальный орган МВД.

Закон об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка мигрантами при приеме в школу приняли в декабре 2024 года. Системная работа должна стартовать с 1 апреля, сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При рассмотрении законопроекта первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин предлагал предусмотреть возможность для детей без знания языка выучить его на бесплатной основе на базе государственных или муниципальных образовательных учреждений. Но его предложение раскритиковали. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вся мировая практика построена на том, что поступающие в школы должны заранее выучить язык.

Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

Как и где будет организовано тестирование

В опубликованном проекте порядка проведения тестирования указано, что оно будет проводиться в устной и письменной формах, в том числе с использованием компьютеров. Максимальная длительность тестирования — не более 80 минут.

Разрабатывать диагностические материалы для его проведения и критерии оценивания должна будет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Служба будет обязана ежегодно публиковать на своем официальном сайте информационные материалы о структуре и содержании диагностических материалов и демонстрационный вариант.

Порядок подачи заявления для прохождения тестирования, в том числе перечень необходимых документов, а также порядок учета результатов должны определять региональные министерства образования. Они же должны установить список организаций, которые смогут проводить тестирование. Внутри таких организаций будут сформированы специальные комиссии для проведения тестирования, в которые должны входить минимум три человека из педагогического состава.

Школы протестировали учеников-мигрантов на знание русского языка
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Для разрешения спорных вопросов при оценивании результатов тестирования планируется создать конфликтные комиссии. В состав такой комиссии могут войти представители заинтересованных органов государственной власти, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также научных организаций.

Вся процедура тестирования будет записываться на видео, а ответы — на аудио. Все материалы, в том числе письменные работы, аудио-/видеозаписи устных ответов, результаты, ведомости и протоколы проведения будут храниться в тестирующей организации не менее пяти лет. Рособрнадзор сможет потребовать их по запросу.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
мигранты тестирование русский язык Минпросвещения школы Рособрнадзор


 

Материалы по теме
Медведев призвал выдворять мигрантов с инфекциями и наркозависимостью
Политика
Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского
Общество
Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется весной 2025 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 17:34
ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛСпорт, 21:34
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 21:33
Во Франции разгромили могилу основателя «Национального фронта» Ле ПенаПолитика, 21:27
Украина начала импортировать газЭкономика, 21:20
Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть ₽390 тыс. за уплаченные процентыНедвижимость, 21:20
В Екатеринбурге неизвестный ограбил отделение банка на ₽7 млнОбщество, 21:19
Рублев вышел в полуфинал турнира в Монпелье после отказа грузинаСпорт, 21:19
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Роспотребнадзор закрыл три «Светофора» в Петербурге после проверкиБизнес, 21:16
Глава UFC ответил на вопрос о чемпионском бое россиянина в РамаданСпорт, 20:52
Клуб Басты объявил о переходе бывшего сербского игрока ЦСКАСпорт, 20:49
Мигрантов будут привлекать к ответственности за необучение детей русскомуПолитика, 20:49
Суд арестовал главу рязанского «Яблока» по делу о вымогательствеПолитика, 20:41
Минцифры предложило форму маркировки иноагентов для неиноагентовПолитика, 20:33
Бундестаг на фоне протестов отклонил законопроект о миграцииПолитика, 20:21