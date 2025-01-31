Мигрантов будут привлекать к ответственности за необучение детей русскому

Минпросвещения разработало порядок тестирования детей мигрантов на знание языка при приеме в школу. Тех, кто не сдаст тест, направят на платное обучение. Если ребенок его не пройдет, родителей могут привлечь к ответственности

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Мигрантов могут привлечь к административной ответственности, если выяснится, что их ребенок после неудачной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школу не начал проходить дополнительное обучение для его освоения. Такое обучение должно проводиться за счет родителей. Это следует из проекта порядка проведения тестирования, который разработало Министерство просвещения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно проекту, если ребенок не смог успешно сдать тестирование, ему рекомендуется пройти дополнительную общеразвивающую программу в сфере обучения русскому языку за счет средств родителей длительностью в три месяца.

При этом региональные власти должны направить в территориальный орган МВД, а также в органы опеки информацию как о зачисленных в школу мигрантах, так и о тех, кто не сдал тест и был направлен на обучение.

Если же через месяц со дня направления выяснится, что ребенок, который неудовлетворительно сдал тест, не проходит дополнительное обучение, то «органы опеки и попечительства проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, уведомляют территориальные органы МВД России и территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей (законных представителей) иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка».

После прохождения дополнительного обучения ребенок сможет повторно пройти тестирование на знание языка, но уже в другой организации.

К тому же образовательная организация может направить уже зачисленного иностранного ученика на повторное тестирование в другую организацию, если в процессе обучения ребенка обнаружится, что он недостаточно владеет языком для освоения образовательных программ. Сведения о таких учениках также должны быть направлены в территориальный орган МВД.

Закон об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка мигрантами при приеме в школу приняли в декабре 2024 года. Системная работа должна стартовать с 1 апреля, сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При рассмотрении законопроекта первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин предлагал предусмотреть возможность для детей без знания языка выучить его на бесплатной основе на базе государственных или муниципальных образовательных учреждений. Но его предложение раскритиковали. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вся мировая практика построена на том, что поступающие в школы должны заранее выучить язык.

Как и где будет организовано тестирование

В опубликованном проекте порядка проведения тестирования указано, что оно будет проводиться в устной и письменной формах, в том числе с использованием компьютеров. Максимальная длительность тестирования — не более 80 минут.

Разрабатывать диагностические материалы для его проведения и критерии оценивания должна будет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Служба будет обязана ежегодно публиковать на своем официальном сайте информационные материалы о структуре и содержании диагностических материалов и демонстрационный вариант.

Порядок подачи заявления для прохождения тестирования, в том числе перечень необходимых документов, а также порядок учета результатов должны определять региональные министерства образования. Они же должны установить список организаций, которые смогут проводить тестирование. Внутри таких организаций будут сформированы специальные комиссии для проведения тестирования, в которые должны входить минимум три человека из педагогического состава.

Для разрешения спорных вопросов при оценивании результатов тестирования планируется создать конфликтные комиссии. В состав такой комиссии могут войти представители заинтересованных органов государственной власти, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также научных организаций.

Вся процедура тестирования будет записываться на видео, а ответы — на аудио. Все материалы, в том числе письменные работы, аудио-/видеозаписи устных ответов, результаты, ведомости и протоколы проведения будут храниться в тестирующей организации не менее пяти лет. Рособрнадзор сможет потребовать их по запросу.