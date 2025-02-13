 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов ,  
0 

Володин назвал «девальвацией норм закона» идею Рособрнадзора по мигрантам

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Госдума поручила Рособрнадзору установить критерии оценивания по языку для детей мигрантов, но предложения ведомства Володина не устроили

Володин назвал «девальвацией норм закона» идею Рособрнадзора по мигрантам
Video

Предложение Рособранадзора засчитывать как успешное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы при получении 30% от максимального числа баллов противоречит закону. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь, при десятибальной шкале 30% — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей, а подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», — сказал спикер нижней палаты.

РБК направил запрос в Рособрнадзор.

С 1 апреля 2025 года в силу вступит закон о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку, президент подписал его 28 декабря. Из документа следует, что Минпросвещения установит порядок проведения тестирования, а Рособрнадзор — критерии оценки.

Какие ограничения для мигрантов вступили в силу
Политика
Фото:Олег Елков / ТАСС

Рособрнадзор 12 февраля опубликовал проект приказа. В нем предлагается разрешить ребенку поступить в школу, если тот наберет как минимум 30% от максимального числа баллов.

Володин утверждал, что 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают недостаточно хорошо. В 2021 году власти оценивали численность детей мигрантов, обучающихся в российских школах, в 140 тыс.

Мигрантов будут привлекать к ответственности за необучение детей русскому
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2023 году учащихся было около 181,5 тыс. человек, следовало из результатов социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Грошева
Вячеслав Володин Рособрнадзор мигранты русский язык
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Госдума одобрила запрет брать в школы не знающих русский язык мигрантов
Общество
Бизнес предложил систему «Знай своего мигранта»
Экономика
Полиция ответила на жалобы на очереди мигрантов в МВД в Екатеринбурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
ФАС проверит повышение тарифов «Мегафона»Бизнес, 14:25
В Мюнхене при наезде машины на толпу бастующих пострадали 20 человекОбщество, 14:25
В Думе предложили штрафы до ₽20 тыс. за несообщение военкомату о переездеОбщество, 14:21
Как перейти на систему управления data-driven и окупить инвестицииPro, 14:20
«Долго сидел взаперти». Почему токен BNB растет отдельно от рынкаКрипто, 14:18
Cаммит по развитию ИИ в Париже. Главное из выступлений и решенийТехнологии и медиа, 14:14
Володин назвал «девальвацией норм закона» идею Рособрнадзора по мигрантамПолитика, 13:59
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Москве закрыли одно из кафе «Братьев Караваевых» из-за кишечной палочкиОбщество, 13:58
Акции «Газпрома» взлетели более чем на 22% за два дняИнвестиции, 13:57
Болтон заявил, что Трамп «сдался» Путину еще до переговоровПолитика, 13:51
Мосбиржа сообщила о рекордных объемах торгов после звонка Путина и ТрампаИнвестиции, 13:47
«Ростелеком» назвал причину повреждения своего кабеля в Балтийском мореТехнологии и медиа, 13:39
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко не попала в призеры АзиадыСпорт, 13:39
Песков не стал раскрывать, был ли разговор Путина с Трампом первымПолитика, 13:37