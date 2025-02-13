Володин назвал «девальвацией норм закона» идею Рособрнадзора по мигрантам
Предложение Рособранадзора засчитывать как успешное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы при получении 30% от максимального числа баллов противоречит закону. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.
«Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь, при десятибальной шкале 30% — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей, а подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», — сказал спикер нижней палаты.
РБК направил запрос в Рособрнадзор.
С 1 апреля 2025 года в силу вступит закон о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку, президент подписал его 28 декабря. Из документа следует, что Минпросвещения установит порядок проведения тестирования, а Рособрнадзор — критерии оценки.
Рособрнадзор 12 февраля опубликовал проект приказа. В нем предлагается разрешить ребенку поступить в школу, если тот наберет как минимум 30% от максимального числа баллов.
Володин утверждал, что 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают недостаточно хорошо. В 2021 году власти оценивали численность детей мигрантов, обучающихся в российских школах, в 140 тыс.
В 2023 году учащихся было около 181,5 тыс. человек, следовало из результатов социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
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