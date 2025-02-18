Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина

Для поступлению в школу детям мигрантов нужно будет сдать русский язык на оценку «удовлетворительно». Предыдущее предложение Рособрнадзора вызвало резкую критику спикера Госдумы Володина

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Рособрнадзор подготовил проект приказа об определении минимального количества баллов, достаточного детям с иностранным гражданством для обучения в начальной, основной общей и средней школе. Достаточным будет получить по итогам тестирования оценку 3 (удовлетворительно). При этом в проекте приказа на указано максимальное количество баллов, которое можно будет получить.

РБК направил запрос в Рособрнадзор.

На прошлой неделе, 12 февраля, Рособрнадзор уже публиковал проект приказа о минимальном количестве баллов — в проекте документа предлагалось разрешить ребенку поступить в школу, если тот наберет как минимум 30% от максимального числа баллов. Это предложение 13 февраля раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании. Он называл это предложение «девальвацией норм закона» об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка, который депутаты приняли в конце 2024 года.

«Задумайтесь, при десятибальной шкале 30% — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей, а подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», — сказал спикер нижней палаты.

В тот же день Рособрнадзор заявил, что выпущенный проект приказа был опубликован по ошибке и удалил его.

С 1 апреля 2025 года в силу вступит закон о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку, президент Владимир Путин подписал его 28 декабря. Из документа следует, что Минпросвещения установит порядок проведения тестирования, а Рособрнадзор — критерии оценки.